HomePod mini 2 in cinque colori: tre inediti nel codice Apple

Apple sta preparando una nuova versione del suo altoparlante più piccolo e a svelarlo, questa volta, non è stato un fornitore poco attento né un analista con qualche contatto di troppo. A tradire l’azienda di Cupertino sono stati i suoi stessi file. Alcune immagini nascoste nel codice, individuate il 25 settembre 2026, mostrano infatti HomePod mini 2 in ben cinque colorazioni, tre delle quali mai viste prima sulla gamma.

È una di quelle fughe di notizie che fanno sorridere, perché arrivano direttamente dall’interno. Nessuna foto rubata in fabbrica o rendering elaborato da terzi, ma materiale grafico presente nel codice di Apple, pensato evidentemente per restare lontano da occhi indiscreti ancora per un po’. Qualcuno invece ci ha messo le mani sopra prima del previsto.

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Cinque tinte per il nuovo HomePod mini 2

Il cuore della scoperta riguarda proprio l’aspetto estetico. Le immagini ritrovate raffigurano il nuovo speaker smart della Mela declinato in cinque varianti di colore, e qui sta la parte più interessante. Tre di queste tonalità sarebbero del tutto inedite, mai proposte finora per il piccolo altoparlante. Le altre due, facendo un semplice conto, dovrebbero invece riprendere colorazioni già conosciute.

Una scelta che lascia intuire una certa voglia di rinfrescare la palette senza stravolgere del tutto l’identità del prodotto. Mantenere un paio di tinte familiari e affiancarle a tre novità è un modo per accontentare chi preferisce restare sul classico e allo stesso tempo attirare chi cerca qualcosa di diverso da sistemare in salotto o sulla scrivania. Quali siano esattamente questi nuovi colori, però, il materiale emerso non permette ancora di raccontarlo con precisione.

Il fatto che la conferma arrivi da risorse interne dà comunque alla notizia un peso diverso rispetto alle solite voci di corridoio. Quando sono i file dell’azienda a mostrare un dispositivo, lo spazio per interpretazioni fantasiose si riduce parecchio. Il nuovo HomePod mini esiste, è nei piani di Apple e ha già un guardaroba ben definito.

Cosa racconta davvero questa fuga di notizie

Conviene però tenere i piedi per terra. Le informazioni trapelate si concentrano esclusivamente sulle colorazioni del dispositivo. Non ci sono dettagli su eventuali novità tecniche, sul prezzo o su una data di presentazione. Tutto quello che si può dire con ragionevole sicurezza è che HomePod mini 2 è in lavorazione e che arriverà con una scelta cromatica più ampia e in parte rinnovata.

Ed è già abbastanza per accendere la curiosità di chi aspetta da tempo un aggiornamento dell’altoparlante compatto di Cupertino. Il modello più piccolo della famiglia HomePod ha sempre puntato molto sul design e sulla possibilità di integrarsi negli ambienti domestici senza dare nell’occhio, oppure al contrario diventando un piccolo elemento d’arredo colorato. Allargare la gamma di tinte va esattamente in quella direzione.

C’è poi un aspetto quasi ironico nella vicenda. Apple è nota per la cura maniacale con cui protegge i propri segreti fino al giorno dell’annuncio ufficiale, eppure stavolta la sorpresa è stata rovinata da immagini dimenticate nei suoi stessi archivi digitali. Non è la prima volta che il codice dell’azienda si rivela più loquace del previsto e difficilmente sarà l’ultima.

Per ora il quadro si ferma qui, con cinque colori confermati, tre dei quali nuovi di zecca, e un HomePod mini 2 che le immagini scovate il 25 settembre 2026 mostrano ormai senza più alcun velo.

Fonte: TecnoAndroid