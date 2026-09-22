Bayonetta 4: Shift Up offre aiuto a PlatinumGames

Un’offerta di collaborazione per Bayonetta 4 arriva da una direzione inattesa, ovvero dal capo di Shift Up, Hyung-tae Kim, che si è detto pronto a dare una mano a PlatinumGames per il prossimo capitolo della serie. Il tutto è nato durante un’intervista congiunta con Famitsu, a cui hanno partecipato lo stesso Kim e Atsushi Inaba, presidente e CEO di PlatinumGames dal 2022. Il contesto è quello della collaborazione tra i due studi per le skin a tema Bayonetta in arrivo su Stellar Blade, e da lì la conversazione ha preso una piega piuttosto interessante.

Inaba non ha usato mezzi termini nel parlare del gioco coreano, definendolo un “modello per lo sviluppo di videogiochi”. Ha apprezzato in particolare la varietà di elementi e funzionalità che vanno oltre il nucleo action, indicandolo come un esempio riuscito di gioco davvero divertente. E ha aggiunto, con un pizzico di orgoglio professionale, di non voler essere superato.

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Bayonetta 4: un rapporto costruito su rispetto reciproco

Vale la pena ricordare chi sia Inaba per capire il peso di quelle parole. È stato produttore esecutivo su Bayonetta 3, sul secondo capitolo e sull’originale, oltre che su Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon. Il suo curriculum nel genere character action comprende anche Astral Chain, Nier: Automata e Metal Gear Rising: Revengeance, titoli che hanno lasciato il segno proprio su Stellar Blade. Tra l’altro Yoko Taro, regista di Nier: Automata, in passato aveva detto che il gioco di Shift Up era migliore del suo.

Kim, dal canto suo, ha raccontato che Bayonetta rientra nella sua personale classifica dei tre giochi preferiti. Si è lasciato andare a complimenti piuttosto entusiasti sia sul piano artistico sia su quello delle meccaniche. Poi, mezzo scherzando, ha detto di sperare che la serie arrivi almeno fino a Bayonetta 10 e si è offerto di occuparsi del design dei personaggi per il prossimo capitolo, anche a costo di passare le giornate negli uffici dello studio giapponese.

L’offerta, la frenata e poi la proposta seria

A quel punto pare sia arrivato uno sguardo eloquente dal CBO di Shift Up, il chief business officer, e Kim ha fatto marcia indietro. Non del tutto, però. Subito dopo ha riformulato il concetto in modo più misurato, avanzando una proposta concreta di collaborazione futura con PlatinumGames.

Inaba ci è stato, e non sembrava solo cortesia di circostanza. Ha spiegato di non essere tipo da dire cose tanto per dirle, e ha espresso la speranza di lavorare di nuovo insieme. Nessuna promessa formale su Bayonetta 4, chiaramente, ma il tono della conversazione lascia intendere che l’idea non sia finita nel cassetto.

Cosa arriva davvero, e quando

Al momento la partnership tra i due studi si limita a quattro skin a tema Bayonetta per Stellar Blade, in arrivo il 5 novembre, lo stesso giorno del debutto del gioco su Nintendo Switch 2. Le skin saranno gratuite su tutte le piattaforme e tra queste ce n’è una dal design originale curato direttamente da Kim. Inaba ha detto che il risultato della collaborazione ha superato le sue aspettative.

Sul fronte della versione Switch 2, Shift Up aveva già chiarito che Stellar Blade sarà “al 100% su cartuccia”, una scelta motivata dal fatto che il team riconosce “l’importanza del supporto fisico”. Un dettaglio che, di questi tempi, non è affatto scontato e che ha fatto piacere a parecchi collezionisti.

Non tutto però è filato liscio in casa Shift Up. Dopo le polemiche legate all’uso dell’intelligenza artificiale in Stellar Blade: Blood Rain, un responsabile dello studio ha dichiarato che le preoccupazioni sollevate vengono prese “seriamente”, pur ribadendo che la tecnologia ha comunque “molta influenza e impatto sullo sviluppo dei videogiochi”.

Fonte: TecnoAndroid