Siri Recap su Apple Watch: come funziona e come proteggere l’audio

Con l’arrivo di Siri Recap sui nuovi orologi di Cupertino, Apple ha scelto di spiegare con una certa precisione cosa accade all’audio delle conversazioni e dove finiscono i dati raccolti. La funzione fa parte del pacchetto di Audio Intelligence che debutta su Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4, e insieme a Live Rewind rappresenta la parte più delicata dell’intero pacchetto. Delicata anche perché, almeno all’inizio, chi vive nell’Unione Europea resterà a guardare: il lancio è previsto in beta entro la fine del 2026 e soltanto in inglese, senza indicazioni su un eventuale arrivo nei Paesi UE.

Il meccanismo, sulla carta, è semplice. Siri Recap segue le conversazioni nel corso della giornata e ne produce dei riepiloghi automatici. Non una trascrizione parola per parola, ma un titolo, una sintesi e qualche punto chiave, una specie di appunto che resta lì, pronto da rileggere più tardi. Proprio perché il concetto può far storcere il naso a chi tiene alla riservatezza, Apple ha dedicato parecchio spazio a chiarire il percorso tecnico dei dati.

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Come viene trattato l’audio da Siri Recap

Il punto su cui Cupertino insiste è che Apple Watch non registra e non conserva nulla. Il suono viene crittografato all’interno del Secure Exclave del chip S11 e spedito al Secure Exclave dell’iPhone abbinato, dove viene decifrato, trascritto ed elaborato in un ambiente separato dal resto del sistema. L’audio grezzo non è accessibile né al sistema operativo, né alle app, né all’utente stesso, né ad Apple, e viene cancellato appena l’elaborazione è finita.

Sull’iPhone nasce poi una versione testuale ridotta, meno della metà della trascrizione originale, ripulita da tono, ripetizioni e parti superflue. Solo quel testo, crittografato, viaggia verso Private Cloud Compute per la generazione del riepilogo finale. Siri Recap, inoltre, non identifica gli interlocutori e non assegna le frasi a nessuno: può riportare un nome se viene pronunciato, ma non dice chi ha detto cosa. Sono previsti filtri per rimuovere informazioni sensibili come dati finanziari, credenziali e alcuni identificativi personali, con un avvertimento onesto da parte di Apple, che ammette come i riepiloghi possano risultare incompleti o imprecisi e come il filtraggio non sia infallibile.

La funzione è opt in, quindi va attivata esplicitamente, e può essere limitata a orari o luoghi specifici, oltre a poter essere accesa e spenta in fretta dal Centro di Controllo. I riepiloghi non salvati sparoiscono dopo sette giorni, mentre quelli conservati nell’app Siri si possono eliminare o esportare verso altre applicazioni. La sincronizzazione via iCloud sfrutta la crittografia end to end. Apple raccomanda comunque un minimo di buon senso: quando Siri Recap è attivo conviene fare attenzione a chi si trova nei paraggi, soprattutto durante discorsi privati, perché l’audio non viene salvato ma ciò che si dice viene comunque analizzato.

Live Rewind e le altre novità audio di Apple Watch

Accanto al riepilogo automatico c’è Live Rewind, pensato per recuperare gli ultimi 15 secondi di una conversazione con un doppio tocco sulla Digital Crown. L’orologio mostra un breve estratto testuale e segnala l’attivazione anche con un avviso sonoro, che parte pure in modalità silenziosa o con le cuffie collegate. Una scelta trasparente, insomma, per evitare usi poco eleganti della funzione.

Il pacchetto comprende anche il Riconoscimento suoni, dedicato in particolare alle persone sorde o ipoudenti, che avvisa in presenza di sirene, allarmi, campanelli o del pianto di un bambino, e il riconoscimento automatico dei brani tramite Shazam.

Per usare Siri Recap e Live Rewind servono Apple Watch Series 12 oppure Apple Watch Ultra 4, insieme a un iPhone compatibile con Apple Intelligence. iPhone 16e resta fuori dalla lista. Le funzioni che si appoggiano ai modelli lato server, infine, avranno dei limiti di utilizzo giornalieri, che Apple non ha ancora quantificato.