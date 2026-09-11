WhatsApp, nuova sezione Eventi nella beta 2.26.36.5 Android

Chi usa WhatsApp per organizzare cene, partite e riunioni di famiglia troverà presto un hub eventi vero e proprio, una sezione dedicata che raccoglie in un unico posto tutti gli appuntamenti creati e quelli ricevuti come invito. La funzione è stata individuata in fase di test e si presenta come una voce autonoma dentro le impostazioni dell’app, segno che Meta ha deciso di dare agli eventi una dignità diversa rispetto a quella di semplice extra nascosto dentro una chat.

Il percorso, a dire il vero, era cominciato già da tempo. La possibilità di creare eventi è arrivata prima nei gruppi e nelle community, poi si è estesa alle conversazioni individuali con un aggiornamento dello scorso anno. Il passo successivo, quello che si intravede ora, è la gestione centralizzata.

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Dove si trova la nuova sezione Eventi

La novità è comparsa nella versione beta 2.26.36.5 distribuita su Google Play per i dispositivi Android. Aprendo le impostazioni si nota una voce inedita chiamata Eventi, collocata tra Aspetto e Notifiche, in mezzo alle opzioni che normalmente si scorrono di fretta. Un posizionamento tutt’altro che casuale, perché la mette in evidenza senza bisogno di andarla a cercare.

Il contenuto è esattamente quello che il nome suggerisce. Dentro ci sono tutti gli appuntamenti già pianificati dall’utente e quelli ai quali è stato esteso un invito, con una spiegazione iniziale di cosa si può fare all’interno della schermata. Chi finora doveva risalire alla chat giusta per ricordarsi data e ora di un evento avrà quindi una lista ordinata a portata di mano, senza passaggi intermedi.

Come funziona la creazione di un evento su WhatsApp

Il modulo di pianificazione prevede diversi campi. Serve un nome, poi c’è la descrizione che resta opzionale, quindi data e ora di inizio insieme a quelle di conclusione. Si può indicare una location, impostare un promemoria e collegare una call, utile per gli appuntamenti che si svolgono a distanza. Non manca il campo per aggiungere un’immagine personalizzata, così da rendere l’invito un po’ meno anonimo.

Il dettaglio più interessante riguarda la condivisione. Al termine della creazione si ottiene un link condivisibile che può essere inviato anche a chi non possiede un account WhatsApp, con un meccanismo simile a quello previsto per chiamate e videochiamate. È un cambio di prospettiva non banale, perché apre gli eventi a persone che vivono fuori dall’ecosistema dell’app e che finora restavano automaticamente escluse da qualsiasi invito partito da una chat.

C’è infine un’ultima impostazione, pensata per le situazioni più informali, che permette agli ospiti di portare con loro un’altra persona. Una specie di più uno digitale, gestito direttamente dall’organizzatore.

Al momento la funzione resta confinata al canale beta per Android e non è detto che l’aspetto definitivo sia quello mostrato ora. Le sezioni sperimentali dentro le impostazioni di WhatsApp vengono spesso rifinite o spostate prima del debutto sulla versione stabile, e capita anche che alcune opzioni vengano tagliate lungo la strada. L’impianto generale, però, sembra abbastanza definito, con un flusso di creazione completo e già ricco di parametri.