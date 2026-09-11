Discworld RPG, nuova espansione tra streghe di Lancre e vampiri

Il Discworld RPG si allarga con una nuova espansione che porta al tavolo alcuni dei personaggi più amati del Mondo Disco, a partire da Nonnina Weatherwax, e che promette vampiri, licantropi e una valanga di opzioni per la creazione dei personaggi. Modiphius Entertainment ha tolto il velo da Discworld: Adventures in Lancre and Überwald, manuale pensato per il sistema di gioco di ruolo lanciato lo scorso anno e dedicato a due delle regioni più caratteristiche immaginate da Terry Pratchett.

Il nome dice già parecchio. Lancre è la patria delle streghe, quelle che nei romanzi hanno costruito una fetta consistente della mitologia del Mondo Disco, mentre Überwald è il territorio infestato da vampiri e creature notturne, con tutto il repertorio gotico che ne consegue. A questi due luoghi si aggiunge anche il Gesso, la zona in cui vivono i piccoli e turbolenti Piccoli Uomini Liberi, gli scozzesissimi ometti blu che hanno accompagnato le avventure di Tiffany Aching.

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Discworld RPG: non solo una mappa da percorrere

Sarebbe riduttivo parlare di una semplice guida turistica tra le ambientazioni più care ai lettori di Terry Pratchett. Il volume introduce infatti nuove tipologie di personaggi giocabili, e qui la scelta si fa interessante: streghe, troll, vampiri e lupi mannari entrano ufficialmente nel parco giochi dei giocatori. Un cambio di passo rispetto al primo manuale, che restava più ancorato all’umanità variopinta della grande città.

C’è poi una novità che gli appassionati di gioco di ruolo noteranno subito. Per la prima volta il Discworld RPG mette nero su bianco delle regole pensate per le campagne continuative, cioè per le storie che si sviluppano su più sessioni invece di esaurirsi in una serata. Fino a oggi il sistema si prestava soprattutto ad avventure autoconclusive, e questa aggiunta cambia il modo in cui i gruppi potranno costruire le proprie cronache sul Mondo Disco.

Per chi non avesse ancora capito perché le streghe siano tra le creazioni più celebrate dello scrittore britannico, il consiglio classico resta quello di partire da Equal Rites, il romanzo che le introduce e che ancora oggi funziona benissimo come porta d’ingresso a quel filone narrativo. Non è un caso che proprio quelle figure, ruvide e pragmatiche, siano finite al centro di questa espansione.

Un pacchetto, non un singolo manuale

Il nuovo materiale può essere mescolato con Discworld: Adventures in Ankh-Morpork, il volume precedente, ma resta comunque un prodotto autonomo. Chi parte da zero, insomma, non ha bisogno di recuperare il primo manuale per giocare. E non si tratta di un unico libro: l’offerta comprende un manuale base completo, un Game Master Toolkit per chi conduce le partite, diversi supplementi e ovviamente i dadi.

A completare il quadro c’è un volume che raccoglie una serie di avventure collegate tra loro, descritte nel comunicato come un giro vorticoso attraverso i Montiorlo, la catena montuosa che fa da spina dorsale a quella parte del Mondo Disco. Un modo per offrire ai gruppi una struttura già pronta, senza dover costruire tutto da zero.

Sulla data di uscita di Discworld: Adventures in Lancre and Überwald non c’è ancora nulla di definito. Quello che si sa è che la campagna di crowdfunding partirà su Gamefound a ottobre, e sarà quello il momento in cui emergeranno i dettagli concreti su tempistiche, edizioni e contenuti aggiuntivi. Le campagne di questo tipo, del resto, tendono ad accumulare materiale extra man mano che raggiungono gli obiettivi di finanziamento, e un marchio con una base di lettori tanto affezionata parte con un vantaggio non da poco.

Modiphius aveva debuttato con il sistema dedicato al Mondo Disco lo scorso anno, puntando inizialmente su Ankh-Morpork e sulla sua fauna urbana. L’allargamento verso Lancre e Überwald segna il secondo grande capitolo di quel progetto.