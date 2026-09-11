Netflix si adatta a iPhone Duo con l’app ridisegnata per due schermi

Netflix ha già cominciato ad adattarsi a iPhone Duo, il pieghevole di Apple appena presentato, e lo fa con un lavoro di riprogettazione dell’app che tiene conto di un formato di schermo piuttosto inedito. La commercializzazione effettiva del dispositivo non è ancora arrivata a pieno regime, ma gli sviluppatori si stanno muovendo in anticipo, e l’app di streaming più conosciuta al mondo è tra le prime a farsi notare.

Il motivo è semplice da intuire. Con iPhone Duo si passa da un singolo pannello a due display con proporzioni molto diverse da quelle a cui il pubblico è abituato sugli smartphone tradizionali. Lo schermo interno, in particolare, sembra pensato proprio per la fruizione di contenuti video, e quindi il modo in cui un’app come Netflix gestisce l’inquadratura dei titoli diventa tutt’altro che un dettaglio secondario.

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Due schermi, un rapporto d’aspetto fuori dagli schemi

I numeri aiutano a capire la questione. Il display OLED interno misura 7,6 pollici, quello esterno 5,4 pollici, e la particolarità è che entrambi condividono lo stesso rapporto d’aspetto di 1,4:1. Tradotto in termini più pratici, si tratta di superfici decisamente più quadrate rispetto allo schermo allungato di un normale iPhone. Una geometria che cambia le carte in tavola per chi progetta interfacce, perché i layout pensati per i formati classici rischiano di risultare sbilanciati o di sprecare spazio.

Da qui la scelta di Netflix di riprogettare la propria applicazione tenendo conto non soltanto del pannello interno più generoso, ma anche di quello esterno. Entrambi vengono sfruttati, ciascuno con le proprie caratteristiche, e questo significa che l’esperienza di visione potrà variare a seconda che il dispositivo sia aperto o chiuso. Un approccio logico, considerando che un pieghevole viene usato in modi diversi nel corso della giornata, a volte con un rapido sguardo allo schermo esterno, altre volte aprendo il telefono per godersi un film con più spazio a disposizione.

Un’anticipazione di come cambierà la visione sui pieghevoli Apple

Quello che emerge è un primo segnale concreto su come si muoverà l’ecosistema delle app intorno al pieghevole Apple. Le grandi piattaforme di streaming hanno tutto l’interesse a farsi trovare pronte, perché un formato più quadrato apre possibilità interessanti sul fronte della visione dei contenuti, ma richiede anche accorgimenti specifici per evitare che l’immagine risulti tagliata o circondata da bande nere eccessive.

L’annuncio di Netflix arriva quindi in una fase in cui il grosso del lavoro di adattamento è appena iniziato. Le prime modifiche alle applicazioni, o almeno i primi annunci in tal senso, stanno cominciando a comparire, e il tema dell’ottimizzazione per il nuovo formato sarà probabilmente uno dei capitoli più seguiti nei prossimi mesi da chi valuta l’acquisto di un dispositivo di questo tipo.

Sul fronte della disponibilità commerciale, Apple iPhone Duo risulta acquistabile online da Comet.it a 2.369 euro, secondo un aggiornamento del 10 settembre 2026 alle 11:07. Una cifra che colloca il dispositivo nella fascia più alta del mercato, come prevedibile per un prodotto che introduce una nuova categoria nel catalogo di Cupertino e che porta con sé due pannelli OLED con quelle caratteristiche tecniche.