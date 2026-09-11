Wi-Fi 8: addio velocità record, la vera rivoluzione è un’altra

Il salto verso il Wi-Fi 8 non arriverà con l’ennesimo numero gonfiato sulla velocità massima, e questo è forse l’aspetto più interessante di tutta la faccenda. Le generazioni precedenti hanno giocato per anni sulla stessa corda: il Wi-Fi 6 prometteva 9,6 Gbps teorici, il Wi-Fi 7 ha spinto la cifra fino a 46 Gbps. Numeri che fanno un certo effetto sulla scatola, molto meno nella vita reale di chi naviga con una connessione da 300 Mbps, cioè la stragrande maggioranza delle persone. La nuova generazione cambia obiettivo e prova a sistemare i problemi strutturali che rendono la rete domestica capricciosa proprio quando serve.

Il nodo di partenza è tecnico ma facile da capire. Il Wi-Fi è un mezzo half duplex, il che significa che, a differenza di un cavo Ethernet, non riesce a trasmettere e ricevere dati nello stesso momento. Tutti i dispositivi condividono le stesse onde radio, compresi quelli dei vicini di casa, e ognuno deve in pratica aspettare il proprio turno di silenzio prima di parlare. Ne esce una rete affollata, piena di collisioni e con una latenza che balla in continuazione.

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Cosa introduce davvero il Wi-Fi 8 rispetto al Wi-Fi 7

La novità di peso si chiama Multi Access Point Coordination, abbreviata in MAPC. Fino a oggi ogni router ha lavorato da solo, decidendo quando e come trasmettere senza avere la minima idea di cosa stessero combinando gli apparecchi vicini. Con il Wi-Fi 8 i dispositivi di rete cominciano finalmente a coordinarsi tra loro, e già solo questo cambia la logica con cui il traffico viene gestito.

La MAPC poggia su due tecniche precise. La prima è il Coordinated Beamforming, che permette agli access point di indirizzare il segnale con maggiore precisione verso il dispositivo giusto, tagliando fuori buona parte delle interferenze con le reti attorno. La seconda è il Coordinated Spatial Reuse, che consente a più coppie formate da router e dispositivo di trasmettere sullo stesso canale nello stesso momento, con i livelli di potenza regolati in modo dinamico per evitare che i segnali si pestino i piedi a vicenda. Tradotto: meno confusione tra la rete di casa e quella dell’appartamento accanto.

Tre funzioni meno appariscenti ma decisive

Il quadro si completa con altre tre voci. Il Dynamic Sub band Operation, o DSO, impedisce che un dispositivo lento si prenda tutto un canale largo, assegnando a ciascuno soltanto la banda che gli serve davvero. Il Non Primary Channel Access, sigla NPCA, apre la possibilità di usare un canale secondario libero quando quello principale è occupato. E poi c’è l’Unequal Modulation, che lascia a ogni dispositivo la sua velocità ottimale, così un apparecchio debole non trascina verso il basso le prestazioni di tutti gli altri.

L’effetto atteso è una rete più stabile, con latenza ridotta, pensata per case dove ormai convivono decine di apparecchi collegati: smart TV, speaker wireless, console da gioco, lampadine intelligenti, termostati. Tutta roba che si contende le stesse frequenze, spesso nello stesso istante.

Quando arriva e se conviene aspettare

Lo standard verrà ratificato ufficialmente nel 2028, con i primi dispositivi compatibili attesi nella seconda metà di quello stesso anno. Il che apre una domanda concreta per chi oggi ha ancora un router Wi-Fi 6 o 6E: passare al Wi-Fi 7 adesso, nella pratica quotidiana, difficilmente sposterà granché, a meno di avere piani multi gigabit e la necessità reale di trasferimenti locali ad alta velocità. Chi invece ha già portato a casa un router Wi-Fi 8 di prima generazione farà bene a mettere in conto che i vantaggi concreti si vedranno soltanto quando lo standard sarà completo e i dispositivi client lo supporteranno per davvero.