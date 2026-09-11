The Last First: Winter K2, il documentario Apple TV sul K2

Apple TV ha pubblicato il trailer di The Last First: Winter K2, il documentario che arriva sulla piattaforma il 2 ottobre e che racconta una delle imprese più estreme mai tentate sull’ottomila pakistano. Le immagini diffuse mostrano ghiaccio, vento e volti provati, ma anche qualcosa di meno prevedibile, ovvero il dietro le quinte di un’industria, quella dell’alpinismo estremo, che negli ultimi anni è cambiata parecchio e non sempre in meglio.

Il film è firmato da Amir Bar-Lev e al momento vanta un raro 100% su Rotten Tomatoes, un dettaglio che raramente accompagna i documentari di montagna. Apple TV aveva annunciato l’acquisizione dei diritti globali all’inizio di quest’anno, sottolineando che si trattava di un titolo selezionato al Sundance Film Festival. Poi, qualche settimana fa, è arrivata la data di uscita. Ora il trailer completa il quadro.

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Cosa racconta The Last First: Winter K2

Il cuore del racconto è la spedizione del 2021 sul K2, la montagna che in inverno diventa un luogo quasi inaccessibile, con condizioni descritte senza mezzi termini come le più crudeli possibili. Al centro ci sono l’islandese John Snorri Sigurjónsson e la coppia pakistana padre e figlio formata da Ali e Sajid Sadpara, alpinisti decisi a diventare i primi a raggiungere la vetta nella stagione fredda.

Quello che trovano lungo la salita, però, non è la solitudine delle grandi imprese di una volta. La parete è affollata. Ci sono climber influencer con le loro troupe al seguito, clienti di spedizioni commerciali che pagano per essere accompagnati in quota, e una squadra nepalese che non ha più alcuna intenzione di limitarsi a fare da supporto agli occidentali in cerca di gloria alpinistica. È un cambio di equilibri che il documentario mette a fuoco senza sconti.

Il risultato, secondo la descrizione fornita da Apple TV, è una storia stratificata e per certi versi sorprendente. Non solo strategia e determinazione, ma anche classe sociale e caste, soldi e potere, il tutto in un contesto dove ogni scelta può avere conseguenze definitive. Il documentario porta lo spettatore alle quote più alte e dentro il meteo imprevedibile del K2, mescolando l’epica sportiva a una riflessione molto concreta su chi comanda davvero su quelle montagne.

Dove vedere il documentario e quanto costa Apple TV

The Last First: Winter K2 sarà disponibile su Apple TV dal 2 ottobre. Il servizio costa circa 15 euro al mese oppure può essere incluso nel pacchetto Apple One, che raggruppa diversi abbonamenti della casa di Cupertino in un’unica soluzione.

Nel catalogo della piattaforma ci sono titoli che ormai fanno parte del vocabolario comune di chi guarda serie, da Ted Lasso a Severance, passando per The Studio, The Morning Show, Shrinking e Silo. Il documentario di Bar-Lev si inserisce in un filone diverso, più vicino al reportage che alla fiction, e va ad aggiungersi a una libreria che negli ultimi anni ha allargato parecchio lo spettro dei generi.

La descrizione ufficiale insiste su un punto in particolare, cioè lo sguardo diretto sulla cultura che ruota attorno all’alpinismo commerciale, un mondo fatto di sponsor, riprese, permessi e rapporti di forza che si sovrappongono alla pura sfida sportiva. Il trailer, da questo punto di vista, anticipa il tono, teso e senza filtri, con sequenze girate in quota e momenti che lasciano intuire quanto poco margine di errore esista a quelle altitudini.

Per chi segue le vicende dell’alpinismo himalayano, la spedizione invernale del 2021 sul K2 rappresenta un capitolo già ampiamente discusso. Il documentario prova a ricostruirne le dinamiche dall’interno, dando spazio anche a quelle tensioni tra gruppi diversi che raramente finiscono nei racconti ufficiali delle imprese in quota. L’appuntamento con The Last First: Winter K2 resta fissato al 2 ottobre su Apple TV.