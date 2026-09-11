Tomb Raider Legacy of Atlantis: la Grecia svela i suoi segreti

Le rovine greche di Tomb Raider: Legacy of Atlantis tornano a essere protagoniste nell’ottavo episodio della serie di mini documentari firmata da Amazon Game Studios e Crystal Dynamics, un diario di sviluppo che questa volta mette sotto i riflettori uno dei luoghi più riconoscibili di tutta l’avventura originale di Lara Croft. Chi ha giocato il capitolo del 1996 sa bene di cosa si parla: colonne, acropoli, quel senso di antichità silenziosa. Il punto è che la nuova versione non si accontenta di ricopiare. Il livello era già stato mostrato alla stampa a porte chiuse durante la Gamescom, enigma della Spada di Damocle compreso. Un pezzo di storia del design videoludico che il team ha deciso di non toccare nella sostanza, ampliando però tutto ciò che gli sta intorno. Gli spazi sono più grandi, i dettagli narrativi più numerosi, e il modo in cui esplorazione ed enigmi si alternano è stato ripensato da zero.

Dal Perù alla Grecia, cambia tutto il linguaggio visivo

Il Game Director Raul Sequeira lo spiega senza troppi giri di parole: il viaggio resta uno degli elementi centrali di Tomb Raider, e la Grecia serve proprio a rompere l’omogeneità. Se il Perù era natura pura, grotte, scogliere, cascate, qui l’architettura prende il sopravvento. Grandi acropoli, strutture a cupola, geometrie costruite dall’uomo che raccontano una civiltà. I rompicapi seguono la stessa logica e si ispirano alla mitologia locale, quindi non semplici leve da tirare ma qualcosa che dialoga con il contesto.

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Il nuovo episodio si aggancia in modo naturale a quello dedicato agli enigmi e alle trappole di Legacy of Atlantis. L’obiettivo dichiarato è mantenere la leggibilità del level design classico, quella chiarezza per cui guardando una stanza si capisce dove andare, dando però agli ambienti una scala e una densità che stiano al passo con una produzione contemporanea. Non è un compromesso semplice da gestire, perché più dettagli significano anche più rumore visivo.

Una città nascosta per secoli, e Lara come prima visitatrice

Per il Design Director Jason Epps la Grecia è uno dei livelli più riusciti dell’intero gioco, e la motivazione che porta è interessante. La squadra ha lavorato sulla sensazione di aver scoperto una città rimasta sepolta nel tempo, un luogo credibile e insieme spettacolare dove Lara Croft sembri davvero la prima esploratrice ad averci messo piede. È una questione di atmosfera più che di poligoni, di come la luce cade sulle pietre e di quanto silenzio si percepisce prima che qualcosa si muova. La reinterpretazione, comunque, non riguarda solo l’estetica. Cambia anche il ritmo. Alcune sezioni saranno a tempo e chiederanno di attraversare determinate aree entro un limite preciso, il che introduce momenti decisamente più frenetici tra le fasi di osservazione e quelle di risoluzione. L’esplorazione contemplativa dell’originale non sparisce, resta lì dove serve, ma viene alternata a passaggi più concitati per evitare che il viaggio diventi monotono.

Data di uscita e piattaforme

Tomb Raider: Legacy of Atlantis arriverà il 12 febbraio 2027 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC tramite Steam e Nintendo Switch 2. Si tratta di un’avventura narrativa per giocatore singolo che reinterpreta il debutto di Lara Croft, conservando la ricerca dei segreti di Atlantide e modernizzando in parallelo grafica, combattimenti, movimento ed enigmi.

Tra scenari storici ripensati, nuove meccaniche e sequenze dal taglio cinematografico, il progetto punta a rispettare lo spirito del primo Tomb Raider senza ridursi a una ricostruzione fedele e nulla più. Le rovine greche raccontano bene questa direzione: riconoscibili per chi ha vissuto l’originale, ampliate abbastanza da riservare qualche sorpresa anche ai veterani più memoriosi.