Street Fighter 6, Arjun arriva il 13 ottobre 2026

Chi segue Street Fighter 6 aveva già messo in agenda la data, e adesso c’è la conferma ufficiale: il 13 ottobre 2026 entra nel roster Arjun, secondo combattente DLC dell’Anno 4. Un personaggio costruito attorno a un’idea molto precisa, quella del danno recuperabile, la porzione grigia della barra vitale che di solito l’avversario riesce a riguadagnare col tempo. Con Arjun quella riserva diventa un bersaglio, perché il suo piano di gioco consiste proprio nell’accumularla e poi cancellarla prima che torni utile a chi la subisce. Il trailer di gameplay non si limita alle botte e racconta anche da dove arriva. Arjun è un ex agente di polizia indiano finito in fuga dopo essere stato incastrato per l’omicidio del collega Karna. Da lì parte la sua storia dentro il gioco, mentre le sequenze di combattimento raccontano tutt’altro linguaggio, fatto di peso, lentezza calcolata e colpi che chiudono spazi.

Un lottatore che rinuncia alla velocità per comandare il ring

La scelta di Capcom è chiara: Arjun sacrifica parte della mobilità per controllare la distanza. Colpi pesanti, proiettili, trappole. Il suo obiettivo è mettere l’avversario in una condizione scomoda e tenercelo, perché ogni parata concessa si trasforma comunque in danno che va poi difeso. La gestione delle distanze, insomma, non è un dettaglio tecnico ma il cuore stesso del personaggio, e chi gioca a Street Fighter 6 da tempo sa quanto pesi avere uno strumento del genere in un incontro serrato.

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Tra le tecniche mostrate spicca Arm of Justice, un pugno con diverse varianti e possibilità di follow up. Cruel Shoulder è invece una spallata le cui proprietà cambiano a seconda della potenza usata, quindi un colpo che si adatta al momento. La parte dedicata ai proiettili si chiama Breathing Ring e Breathing Shockwave, mentre Divine Pillar consente di far spuntare una colonna di terra a distanze diverse, aggiungendo un altro modo per occupare porzioni di scenario e togliere respiro a chi sta dall’altra parte.

Come si sblocca Arjun e cosa aspetta il roster dopo di lui

Sul fronte acquisti la formula è quella già vista. Arjun sarà comprabile singolarmente con i Fighter Coins, oppure arriverà in automatico sugli account di chi possiede il Character Pass o l’Ultimate Pass dell’Anno 4. Nessuna esclusiva temporale tra piattaforme: la data di disponibilità è la stessa su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, PC via Steam e Nintendo Switch 2.

C’è poi la questione costumi, che per molti conta quanto il set di mosse. L’Outfit 2 di Arjun si sblocca portando al massimo la relativa barra di acquisizione in Avatar Arcade, un percorso lungo ma gratuito, oppure si compra direttamente con i Fighter Coins per chi ha fretta. Due strade parallele che si affiancano all’acquisto del personaggio o all’accesso tramite uno dei pass stagionali.

Guardando al calendario, Arjun occupa il secondo dei quattro slot previsti dall’Anno 4 e segue Yasmine, arrivata come apripista della stagione. Il programma prosegue poi con un nome che farà rumore ben oltre la community picchiaduro, ovvero Tifa Lockhart di Final Fantasy VII, attesa nella prima parte della primavera 2027. A chiudere il ciclo sarà Bosch, volto già noto a chi ha esplorato la modalità World Tour, sempre nella primavera dello stesso anno. Per entrambi, però, la finestra resta indicata solo su base stagionale, senza giorni precisi..