Gallery Assistant: 7 funzioni Samsung per modifiche in blocco

Chi ha preso confidenza con la suite Good Lock probabilmente ha già notato Gallery Assistant, il modulo Samsung che serve a velocizzare le modifiche su foto e video quando i file da sistemare sono tanti e non uno soltanto. Arrivato sul Galaxy Store nei mesi scorsi partendo dalla Corea del Sud, in compagnia di One UI 8, si presenta come un aiuto concreto per tutte quelle operazioni ripetitive che, fatte a mano una per una, portano via una quantità di tempo francamente assurda.

La logica è semplice. La Galleria di Samsung offre già parecchi strumenti di editing, e chi ha provato Gallery Labs sa quanto quel comparto si sia arricchito negli ultimi tempi. Quello che mancava era la possibilità di applicare la stessa modifica a un gruppo di immagini o di clip in un colpo solo. Ed è esattamente il terreno su cui si muove questo modulo di Good Lock.

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Cosa permette di fare Gallery Assistant

Le funzioni sono sette, tutte pensate per il lavoro in blocco. La prima si chiama Riduci dimensioni e comprime immagini e video per liberare spazio di archiviazione, utile anche quando un sito web impone limiti di peso ai file caricati, tenendo però presente che un calo di qualità resta possibile. Segue Ruota e capovolgi, che sistema l’orientamento di più contenuti insieme invece di costringere a intervenire su ogni singolo scatto.

Poi c’è Taglio immagini, che ritaglia porzioni di foto per salvarle come adesivi o come immagini a sé stanti. L’app individua da sola il soggetto, anche lavorando su più foto contemporaneamente, ma allargando la singola immagine e toccando “Modifica” si può correggere la selezione a mano. Aggiungi filigrana è probabilmente lo strumento che fa risparmiare più tempo a chi pubblica foto con regolarità, perché applica il watermark a un intero gruppo di immagini. Si sceglie lo stile, si decide se mostrare nome del modello, logo e data, e si personalizzano carattere, colore, dimensione e trasparenza.

Confronta immagini affianca gli scatti selezionati per capire quale tenere e quali cestinare, con l’icona del cestino a portata di dito per eliminare i doppioni. Salva come PDF fa quello che dice il nome, con la possibilità di rinominare il file, scegliere il formato pagina tra A4, A3 e Lettera, impostare layout verticale o orizzontale e selezionare la qualità delle immagini tra originale, media o bassa. Infine Stampa, che manda in coda più foto insieme senza aprirle a una a una, con formato carta, orientamento e colore configurabili prima di avviare.

In fondo al menu principale, sotto la voce Stampa, compare anche una scorciatoia verso Enhance-X, l’app dedicata agli strumenti di modifica basati sull’intelligenza artificiale per foto e video.

Come si usa e come si installa

Tutte queste funzioni sono raggiungibili in due modi. Aprendo direttamente l’app oppure partendo dalla Galleria classica: basta tenere premuto sulle anteprime per selezionare più immagini e poi toccare “Modifica con Gallery Assistant”. Una volta dentro, il pulsante “+” in alto a destra serve ad aggiungere altri file, e sugli stessi contenuti si possono applicare più strumenti di seguito senza ricominciare da capo. Chi usa sempre le solite due o tre funzioni può metterle in cima all’elenco tramite i tre puntini in alto a destra e la voce “Riordina opzioni”.

Per l’installazione servono uno smartphone Samsung con almeno One UI 8.0 e l’app Good Lock, scaricabile dal Galaxy Store oppure dal Google Play Store. Una volta aperta, il modulo compare nella lista presente nella sezione Apps, da cui si procede con download e installazione.

Fonte: TecnoAndroid