AI Act, l’Europa ha la legge ma l’applicazione resta indietro

La corsa dell’intelligenza artificiale procede a un ritmo che la politica non riesce a tenere, e il risultato è un vuoto normativo che ormai riguarda l’intero pianeta. Da una parte c’è una tecnologia che accelera senza sosta, dall’altra ci sono istituzioni che faticano a stabilire regole chiare e soprattutto a farle rispettare. In mezzo si trovano governi e autorità di controllo ancora indecisi sulla direzione da prendere.

Il nodo centrale è proprio questa distanza tra la velocità dell’innovazione e i tempi della regolamentazione. L’accelerazione dell’IA ha creato uno spazio in cui le norme arrivano in ritardo o restano sulla carta, lasciando scoperti molti aspetti di una tecnologia che nel frattempo continua a evolversi. Non si tratta di un problema limitato a un singolo Paese o a un singolo continente. Il fenomeno ha una dimensione globale, perché gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale non conoscono confini e si diffondono ovunque con la stessa rapidità.

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L’AI Act europeo e il nodo dell’applicazione

Il caso dell’Unione Europea è forse il più emblematico. Bruxelles si è dotata di un quadro di riferimento specifico, l’AI Act, pensato proprio per disciplinare lo sviluppo e l’uso dei sistemi di intelligenza artificiale. Eppure avere una legge non basta, se poi la sua applicazione procede a rilento. Ed è esattamente quello che sta accadendo, con un’attuazione concreta che resta indietro rispetto a una tecnologia capace di cambiare pelle nel giro di pochi mesi.

Questo ritardo nell’applicazione dell’AI Act pesa parecchio. Una normativa che non viene fatta valere con efficacia rischia di trasformarsi in una cornice vuota, incapace di incidere davvero sul comportamento di chi sviluppa e distribuisce questi strumenti. Il paradosso è evidente, perché proprio l’Europa, che più di altri ha provato a muoversi per tempo sul piano legislativo, si ritrova a fare i conti con la difficoltà di tradurre le regole in controlli effettivi. E così il vuoto normativo non viene colmato nemmeno dove, almeno in teoria, esiste già una legge dedicata.

Regolatori divisi tra opportunità e paure

C’è poi un aspetto meno tecnico ma altrettanto decisivo, cioè l’atteggiamento dei regolatori. Chi ha il compito di scrivere e applicare le regole si trova stretto tra due spinte opposte. Da un lato c’è la volontà di sfruttare le enormi potenzialità dell’intelligenza artificiale, vista come un motore di crescita e di innovazione da non frenare. Dall’altro c’è la preoccupazione per i rischi dell’IA, che rendono necessario un intervento deciso per proteggere cittadini e società.

Questa ambivalenza finisce per paralizzare le scelte. Stringere troppo le maglie potrebbe significare rinunciare ai benefici della tecnologia, mentre lasciarle troppo larghe vorrebbe dire esporsi ai pericoli che molti temono. Il risultato è un equilibrio instabile, in cui le autorità oscillano tra l’entusiasmo per le opportunità e la paura delle conseguenze senza riuscire a imboccare una strada netta. Proprio questa indecisione, sommata ai ritardi nell’attuazione delle norme già approvate, alimenta il vuoto normativo che si è aperto attorno all’intelligenza artificiale a livello mondiale.

Fonte: TecnoAndroid