Samsung aggiorna 27 dispositivi: patch settembre per Z Fold8

Sono ben 27 i dispositivi coinvolti nella nuova ondata di aggiornamenti Samsung in distribuzione tra smartphone e tablet, con i modelli più recenti che si portano a casa le patch di sicurezza di settembre 2026 e tutti gli altri che si accontentano di quelle di agosto. Un rilascio ampio, che tocca pieghevoli di ultima generazione, veterani come la serie Galaxy S22, una lunga fila di medio gamma e praticamente l’intero catalogo tablet del produttore sudcoreano. Niente funzioni nuove eclatanti, va detto, ma la sostanza c’è.

Galaxy Z Fold8 e Z Fold8 Ultra apripista con le patch di settembre

I primi della classe sono Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra, che hanno iniziato a ricevere un firmware con le patch di sicurezza di settembre 2026. Il bollettino diffuso da Samsung parla chiaro: 58 vulnerabilità CVE relative al sistema operativo Android, di cui 18 classificate come critiche, più 32 miglioramenti SVE che riguardano invece più da vicino il software della casa di Seoul.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

La distribuzione è partita dalla Corea del Sud con i firmware che terminano in AZI5, e il pacchetto non è leggero: si superano abbondantemente gli 1 GB di download. Nel changelog si accenna anche a generici miglioramenti di stabilità, senza scendere nei dettagli. Entrambi i pieghevoli, ricordiamo, viaggiano già con Android 17 e One UI 9.

Discorso diverso per Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra, che in Italia stanno ricevendo i firmware S90*BXXSOGZH3 con le patch di agosto 2026. Qui si parla di 39 vulnerabilità CVE corrette, 8 delle quali di livello critico, e 18 SVE specifiche per i dispositivi Samsung e la One UI. Nessuna novità funzionale in vista, anche se qualche correzione minore potrebbe essere stata inserita senza troppa pubblicità. La serie Galaxy S22 non vedrà la One UI 9: i tre modelli sono partiti da Android 12 con One UI 4.1 e si fermano ad Android 16 con One UI 8.0, esattamente il numero di major update promesso.

Medio gamma e tablet, la lista completa dei firmware

Sul fronte della fascia media arrivano in Italia le patch di agosto 2026 per Galaxy A55 5G, Galaxy A54 5G, Galaxy A37 5G, Galaxy A36 5G, Galaxy A35 5G, Galaxy A26 5G, Galaxy A25 5G e Galaxy Xcover7 Pro. Questi i firmware in rollout in questi giorni:

Galaxy A55 A556BXXSHDZH6

Galaxy A54 A546BXXSMFZH5

Galaxy A37 A376BXXS5AZH4

Galaxy A36 A366BXXSCCZH1

Galaxy A35 A356BXXSCDZH1

Galaxy A26 A266BXXSCCZH3

Galaxy A25 A256BXXSEEZH9

Galaxy Xcover7 Pro G766BXXS9CZH1

Le patch del mese scorso sistemano quasi 60 vulnerabilità complessive, con l’aggiunta di possibili bugfix non dichiarati. Tutti questi modelli dovrebbero rientrare nella lista di quelli destinati a ricevere Android 17 e One UI 9.0, ma la priorità andrà alla fascia alta e quindi servirà pazienza.

Passando ai tablet, la lista è corposa: Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S11 Ultra, Galaxy Tab S10 Lite, Galaxy Tab S10 FE, Galaxy Tab S10 FE+, Galaxy Tab S10+, Galaxy Tab S10 Ultra, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8 Ultra e Galaxy Tab Active 5. Anche per loro patch di agosto 2026 e circa 60 vulnerabilità corrette, con firmware validi sia per le varianti Wi-Fi sia per quelle 5G:

Galaxy Tab S11 e Tab S11 Ultra XXS8BZH4

Galaxy Tab S10+ e Tab S10 Ultra XXSADZH1

Galaxy Tab S10 FE e Tab S10 FE+ XXSACZH6

Galaxy Tab S10 Lite XXS7CZH6

Galaxy Tab S9, Tab S9+ e Tab S9 Ultra XXS6EZH3

Galaxy Tab S8, Tab S8+ e Tab S8 Ultra XXSBEZH3

Galaxy Tab Active 5 XXSDDZH1

Tutti questi tablet, eccezion fatta per la serie Galaxy Tab S8, dovrebbero ricevere Android 17 e One UI 9 nei prossimi mesi.

Come controllare la disponibilità dell’aggiornamento

Per la stragrande maggioranza dei modelli coinvolti, dai pieghevoli ai Galaxy A fino ai tablet della serie Tab S11, Tab S10, Tab S9 e Tab Active 5, il percorso da seguire è Impostazioni, Aggiornamento software, Cerca aggiornamenti.

Su Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ e Galaxy Tab S8 Ultra, che non hanno ricevuto la One UI 8.5, la voce da cercare è invece Impostazioni, Aggiornamento software, Scarica e installa. In alternativa resta sempre valida la strada di Smart Switch, collegando il dispositivo al PC e seguendo le indicazioni dell’applicazione.

Fonte: TecnoAndroid