Google Wallet: nuovo design dei pass a colori per tutti

Chi usa Google Wallet su Android si accorgerà presto di un cambiamento piuttosto vistoso, perché il portafoglio digitale di Google ha iniziato a distribuire su scala globale il nuovo design dei singoli pass, molto più colorato di prima. Niente stravolgimenti nelle funzioni, sia chiaro, la sostanza resta quella di sempre, ma l’impatto visivo quando si apre una carta fedeltà o un biglietto è diverso. Le tessere ora occupano tutto lo schermo e il colore dominante invade l’intera pagina, seguendo le linee guida del Material 3 Expressive.

Il percorso di questo restyling parte da lontano. Nel mese di marzo erano emersi i primi segnali che Google stesse lavorando a una revisione dell’interfaccia ben più profonda di quella già in cantiere, quella distribuita poi ad aprile e ufficializzata a maggio sul palco del Google I/O 2026. In pratica due interventi distinti, uno sull’app nel suo complesso e uno, successivo, sul modo in cui vengono mostrati i pass veri e propri.

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Il redesign dei pass arriva davvero per tutti

Le prime tracce concrete del nuovo aspetto si erano viste a metà agosto, su un numero limitato di dispositivi. Da lì è passato circa un mese, e adesso il rollout sembra aver preso il ritmo giusto, coinvolgendo la generalità degli utenti Android. Il vecchio schema prevedeva una tessera rettangolare appoggiata su uno sfondo che seguiva i colori dinamici del sistema e il tema chiaro o scuro impostato sul telefono. Una soluzione ordinata, ma decisamente più sobria rispetto a quella che la sostituisce.

Con il nuovo design la logica si ribalta. Lo sfondo della pagina assume il colore che prima riempiva soltanto il rettangolo della tessera, mentre l’eventuale elemento grafico, per esempio nelle carte personalizzate, compare subito sotto al nome del pass. In alto trova posto il logo dell’ente o dell’azienda che ha emesso la tessera. Il risultato è più pieno, più vivace, con meno spazio vuoto attorno agli elementi.

Biglietti, viaggi e impostazioni: cosa cambia nel dettaglio

Il cambiamento si nota parecchio sui pass legati a biglietti, prenotazioni e titoli di viaggio. Qui la nuova interfaccia risulta più ricca rispetto al passato, perché aggiunge anche un’immagine della città di destinazione, elemento che prima semplicemente non esisteva. Un dettaglio estetico, certo, ma che rende la schermata meno anonima quando si sta per imbarcarsi o salire su un treno.

Dal menu delle impostazioni resta possibile assegnare un nickname alla tessera e regolare le varie opzioni disponibili. Per i pass creati manualmente dall’utente il margine di manovra è più ampio, dato che si possono modificare tutti i campi già presenti oppure aggiungerne di nuovi. Funzioni che erano già lì e che continuano a esserci, spostate semplicemente dentro una veste grafica differente.

C’è anche una via d’uscita per chi proprio non digerisce il nuovo aspetto. Basta un tap sull’icona in alto a destra, quella collocata accanto alla stellina che serve ad aggiungere il pass ai preferiti, per tornare alla vecchia interfaccia. Una scelta non scontata, visto che spesso i redesign vengono imposti senza alternative, e che lascia libertà di scegliere quale delle due versioni tenere davanti agli occhi ogni giorno.

Come ricevere l’aggiornamento

Chi non ha ancora visto comparire le nuove tessere colorate sul proprio smartphone farebbe bene a controllare la versione dell’app installata. Il consiglio è verificare di avere l’ultima release disponibile, perché il rollout procede in modo graduale e la distribuzione lato server può richiedere qualche giorno in più su alcuni dispositivi.

Google Wallet arriva preinstallato su buona parte degli smartphone Android in circolazione, quindi nella maggior parte dei casi si tratta soltanto di aggiornarlo. Chi invece non lo trovasse sul proprio telefono può scaricarlo senza problemi dal Google Play Store, dove l’app è disponibile gratuitamente insieme a tutte le novità grafiche appena descritte.

Fonte: TecnoAndroid