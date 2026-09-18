Garmin Drive: navigatori ultrawide fino a 8,8 pollici

on la nuova generazione di navigatori satellitari Garmin Drive, il cruscotto guadagna schermi larghissimi e un’interfaccia ridisegnata da zero. L’idea di fondo è semplice e si capisce al primo sguardo, mostrare più mappa possibile senza piazzare un blocco ingombrante davanti al parabrezza. Da qui la scelta del formato ultrawide, con display ad alta risoluzione da 7,1 pollici e 8,8 pollici, entrambi con rapporto di forma 20:9. Una superficie che si allunga in orizzontale, quindi, seguendo la direzione in cui viaggia l’auto invece di rubare spazio verso l’alto. Il pannello è da bordo a bordo, e la differenza si nota soprattutto quando il percorso si fa complicato, con svincoli ravvicinati o rotatorie multiple. Destinazioni e itinerari si possono selezionare toccando direttamente la mappa, senza passare per menu annidati. Chi preferisce non staccare le mani dal volante ha a disposizione i comandi vocali, mentre il touchscreen e le opzioni di selezione a schermo restano l’alternativa più immediata.

Avvisi alla guida, ricarica elettrica e informazioni in tempo reale

Sul fronte della sicurezza, i nuovi navigatori Garmin mantengono il repertorio di segnalazioni che l’azienda porta avanti da anni. Il dispositivo può indicare la posizione di semafori e segnali di stop, avvisare in anticipo di curve strette, segnalare i cambi di limite di velocità e la presenza di zone scolastiche nei dintorni. Niente di rivoluzionario, ma sono proprio quei dettagli che tengono alta l’attenzione nei tratti in cui cala la concentrazione.

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C’è spazio anche per la mobilità elettrica. I Garmin Drive individuano le stazioni di ricarica lungo il percorso e permettono di filtrarle per potenza, mostrando informazioni aggiornate sulla disponibilità dei punti. Collegando il navigatore all’app Garmin Drive su uno smartphone compatibile compaiono anche i prezzi del carburante aggiornati, oltre alle informazioni sul traffico in tempo reale e alle condizioni meteo lungo la strada. Lo smartphone abbinato apre inoltre la ricerca e la condivisione dei punti di interesse, con le recensioni dei viaggiatori di TripAdvisor a fare da filtro per hotel, ristoranti e attrazioni. Le mappe stradali dettagliate sono già precaricate e si aggiornano via Wi-Fi insieme al software, senza bisogno di collegare il dispositivo a un computer.

Il Truck and Camper Pack per mezzi pesanti e camper

La parte più interessante riguarda chi guida camion, camper o traina una roulotte. Per questa fascia di utenti arriva il Truck and Camper Pack, un acquisto una tantum da 149,99 euro disponibile per Europa, Australia e Nuova Zelanda. Una volta attivato, il navigatore calcola percorsi su misura tenendo conto di altezza, peso, lunghezza del veicolo e carico trasportato, così da evitare strade che semplicemente non sono adatte al mezzo.

Il pacchetto aggiunge avvisi su pendenze ripide, curve strette, limiti di peso e altre condizioni stradali critiche. Ci sono poi le immagini satellitari ad alta risoluzione, utili per capire dall’alto dove si trovano banchine di carico e scarico, ingressi riservati ai camion, campeggi e aree di sosta. Per chi viaggia in camper è incluso un elenco precaricato di campeggi e aree attrezzate che attinge a fonti come ASCI, Campercontact e Guida Verde Michelin. Una funzione specifica riguarda il meteo per i mezzi pesanti, con una sovrapposizione sulla mappa dedicata alla velocità del vento e un avviso quando vengono rilevate raffiche lungo il tragitto. Gli autotrasportatori possono anche consultare le valutazioni della community dēzl sui luoghi più apprezzati dai professionisti, cercare i parcheggi per camion disponibili e lasciare a loro volta un giudizio.

I nuovi Garmin Drive arrivano in vendita dal 14 settembre con prezzi consigliati compresi tra 299,99 euro e 349,99 euro a seconda del modello. Il Truck and Camper Pack, come detto, costa 149,99 euro e si può acquistare solo tramite Garmin, insieme al navigatore oppure separatamente, con la possibilità di attivarlo in un secondo momento direttamente dal dispositivo attraverso l’app Garmin Drive.