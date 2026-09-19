Sony Xperia 1 VIII: arriva Android 17 con modalità desktop

Il rilascio di Android 17 sugli smartphone Sony è partito, e il primo a beneficiarne è Xperia 1 VIII, il top di gamma del marchio giapponese, seguito a ruota dai fratelli maggiori Xperia 1 VII e Xperia 1 VI. Nella lista compaiono anche i due modelli di fascia media, Xperia 10 VIII e Xperia 10 VII. La novità che salta subito all’occhio è la modalità desktop, accompagnata da un pacchetto di opzioni di personalizzazione decisamente più generoso rispetto al passato.

La versione stabile di Android 17 era arrivata lo scorso giugno, quindi Sony si presenta all’appuntamento con un po’ di ritardo rispetto ad altri produttori. Poco male, visto che il lavoro fatto sembra piuttosto sostanzioso. L’aggiornamento è già in distribuzione in Europa, con le prime segnalazioni arrivate da Regno Unito e Germania. La versione firmware è la 73.1.A.2.61 e il file OTA pesa circa 1,2 GB, una dimensione tutto sommato contenuta per un major update.

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Modalità desktop, tastiera e mouse: Xperia 1 VIII cambia marcia

La modalità desktop permette di collegare Xperia 1 VIII a un monitor esterno e usare le applicazioni con un’interfaccia pensata per schermi grandi, con finestre e logiche da computer vero e proprio. Non si tratta di un vezzo riservato ai curiosi: chi lavora spesso fuori casa può trasformare lo smartphone in una postazione temporanea senza portarsi dietro altro hardware.

A completare il quadro c’è il supporto a tastiera e mouse esterni, utile per scrivere documenti, rileggere fogli di calcolo o smaltire la posta elettronica senza impazzire con la tastiera virtuale. E la buona notizia riguarda anche chi possiede un modello meno recente, perché la modalità desktop non resta un’esclusiva dell’ultimo arrivato ma verrà estesa a Xperia 1 VII e Xperia 1 VI.

Sul fronte della personalizzazione, il menù Sfondo e stile è stato rivisto e ora offre sfondi inediti, nuovi stili di orologio e la possibilità di modificare forma e stile delle icone delle applicazioni. Piccoli ritocchi, certo, ma è il tipo di cosa che si nota ogni volta che si sblocca il telefono.

Cambia anche il pannello delle impostazioni rapide, dove Sony ha inserito le opzioni per riorganizzare e ridimensionare i tile. Quelli di dimensioni maggiori possono mostrare anche una breve descrizione, così da capire al volo cosa fa ciascun comando. Passi avanti pure per la registrazione dello schermo, merito diretto di Android 17: si può catturare l’intera schermata oppure una singola applicazione, registrando contemporaneamente l’audio del dispositivo e quello del microfono.

Un ultimo dettaglio riguarda in modo specifico il flagship. Il discusso AI Camera Assistant guadagna una funzione che farà piacere a chi scatta spesso: in modalità Photo è possibile salvare e rinominare fino a tre preset personalizzati, da richiamare al volo in base alla situazione. Un modo per evitare di rimettere mano ai parametri ogni volta che cambia la luce o il soggetto.

Quali Xperia ricevono l’aggiornamento e quando

I modelli coinvolti nel rollout di Android 17 sono cinque in tutto. Ecco l’elenco completo annunciato da Sony:

Xperia 1 VIII

Xperia 1 VII

Xperia 1 VI

Xperia 10 VIII

Xperia 10 VII

Sulle tempistiche il produttore non si è sbilanciato, e non ha comunicato date precise per i singoli dispositivi. Al momento le uniche segnalazioni concrete riguardano Xperia 1 VIII, il che lascia immaginare attese più lunghe per gli altri modelli, in particolare per i due della serie 10. È una dinamica piuttosto comune: si parte dal top di gamma e si scende progressivamente lungo la scala.

Chi possiede uno degli smartphone Sony citati può comunque provare a forzare la mano e verificare manualmente la presenza dell’aggiornamento, seguendo il percorso Impostazioni, poi Sistema e infine Aggiornamento di sistema. Se il pacchetto è già disponibile per la propria area geografica, il download parte da lì senza bisogno di aspettare la notifica automatica.

Fonte: TecnoAndroid