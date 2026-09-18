Google Maps, il tachimetro su Android Auto non è sparito

Il tachimetro di Google Maps su Android Auto non è sparito, semplicemente non compare sempre. È questa, in sostanza, la spiegazione arrivata da Google dopo giorni di segnalazioni confuse da parte degli automobilisti, che nel giro di poche ore si erano ritrovati lo schermo dell’infotainment più spoglio del solito. Niente indicatore di velocità in tempo reale, e in diversi casi nemmeno altri dettagli della mappa che fino al giorno prima erano lì, al loro posto.

Vale la pena ricordare da dove nasce tutta la faccenda. Il tachimetro digitale dentro Maps su Android Auto è una novità piuttosto recente, arrivata nel corso di quest’anno dopo un’attesa francamente lunga. Unito all’indicazione del limite di velocità già presente nell’app, ha reso lo schermo dell’auto molto più informativo di prima, con due dati utili sempre sotto controllo senza dover distogliere lo sguardo verso il quadro strumenti. Proprio perché era una funzione attesa e apprezzata, la sua improvvisa scomparsa ha fatto rumore più di quanto normalmente accada con una modifica minore dell’interfaccia.

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Cosa è successo davvero al tachimetro

Le prime segnalazioni parlavano di una rimozione secca, come se Google avesse deciso di fare marcia indietro. Alcuni utenti hanno raccontato di aver perso non solo il tachimetro digitale, ma anche altri elementi grafici della mappa, alimentando il sospetto di un rollback silenzioso o di un bug introdotto con un aggiornamento lato server. Nei giorni successivi la situazione è rimasta nebulosa, con testimonianze contrastanti: a qualcuno l’indicatore funzionava ancora, ad altri no, senza un criterio evidente legato al modello di auto o alla versione dell’app. Mishaal Rahman, oggi dipendente Google, ha raccolto le testimonianze degli utenti e ha riferito che, secondo il team di Android Auto, la distribuzione della funzione stava procedendo normalmente. Una risposta che però non chiudeva il cerchio, perché qualcosa evidentemente non tornava. Solo in un secondo momento è emerso il dettaglio che mancava per mettere insieme i pezzi.

La condizione che cambia tutto

La spiegazione finale è più banale del previsto: per una parte degli utenti il tachimetro compare soltanto dopo aver impostato una destinazione. In altre parole, aprendo Maps e guidando senza navigazione attiva, l’indicatore di velocità resta invisibile. Basta avviare un percorso perché torni a mostrarsi al suo posto. Non si tratta quindi di una rimozione, né di un errore che ha cancellato la funzione, ma di un comportamento diverso rispetto a quello a cui molti si erano abituati nei mesi precedenti.

Questo spiega anche perché le segnalazioni fossero così contraddittorie. Chi usa Android Auto soprattutto per navigare verso un indirizzo preciso probabilmente non si è accorto di nulla, mentre chi tiene la mappa aperta come semplice riferimento visivo, magari su strade conosciute, ha visto sparire il dato più utile. Due esperienze opposte della stessa identica app, con la differenza di un dettaglio che nessuno aveva pensato di verificare subito.

Resta il fatto che una funzione legata alla sicurezza stradale, come sapere a quale velocità si sta viaggiando, ha un valore diverso rispetto a un widget qualsiasi. Il confronto immediato con il limite indicato dalla mappa è utile proprio nei tragitti quotidiani, quelli in cui difficilmente si imposta una destinazione perché la strada la si conosce a memoria. Da qui la reazione piuttosto accesa di chi si è ritrovato lo schermo più vuoto senza alcun preavviso. Per ora la situazione è questa: il tachimetro di Google Maps su Android Auto è ancora in fase di distribuzione, non tutti lo vedono allo stesso modo e, per una fetta di utenti, si attiva unicamente con un percorso impostato.