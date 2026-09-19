AI Act, la piramide dei rischi: 4 livelli e obblighi diversi

Chi si avvicina per la prima volta all’AI Act si trova davanti a uno schema che ormai è diventato quasi un simbolo: una piramide divisa in quattro livelli di rischio, riprodotta anche sui portali ufficiali dell’Unione Europea. È la rappresentazione classica dell’impianto normativo, quella che viene usata per spiegare in poche righe una logica che in realtà è piuttosto articolata. L’idea di fondo è semplice e allo stesso tempo ambiziosa: non tutti i sistemi di intelligenza artificiale meritano lo stesso trattamento, quindi le regole si fanno più severe man mano che cresce il potenziale impatto sulle persone.

Questa classificazione non è un dettaglio tecnico per giuristi. È il perno su cui ruota tutto il regolamento, perché determina quali obblighi ricadono su chi sviluppa un sistema, chi lo distribuisce e chi lo utilizza. Sbagliare la collocazione di un prodotto dentro una di quelle fasce significa, nella pratica, ritrovarsi con adempimenti sbagliati, documentazione insufficiente o controlli che non erano stati previsti a monte.

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I quattro gradini della piramide

Alla base della piramide del rischio si trovano le applicazioni considerate di rischio minimo, quelle che non richiedono particolari cautele e che possono circolare liberamente. Salendo, si incontra la fascia legata alla trasparenza, dove il problema principale non è tanto il danno diretto quanto la possibilità che una persona non capisca di avere davanti un contenuto generato o una macchina invece di un essere umano. Qui la richiesta è essenzialmente informativa: far sapere come stanno le cose.

Il gradino successivo è quello dei sistemi ad alto rischio, il cuore pesante del regolamento. Sono gli ambiti in cui una decisione automatizzata può incidere su diritti, opportunità e vita quotidiana delle persone. In questi casi l’AI Act impone una serie di adempimenti più consistenti, che toccano la qualità dei dati, la tracciabilità, la supervisione umana e la capacità di dimostrare che il sistema funziona come dichiarato.

All’apice della piramide c’è il rischio inaccettabile, la categoria delle pratiche vietate. Non si parla di regole da rispettare ma di usi che l’Unione ha deciso di escludere in quanto incompatibili con i valori e i diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento europeo. È la parte più netta dell’intero regolamento, perché non prevede compromessi o percorsi alternativi di conformità.

Una mappa destinata a essere aggiornata

La rappresentazione a quattro livelli funziona bene come sintesi divulgativa, ma nella realtà applicativa la faccenda si complica. La collocazione di un sistema dentro una fascia dipende dalla sua finalità concreta, dal contesto d’uso e dal modo in cui viene integrato in processi più ampi. Lo stesso strumento tecnologico, impiegato in due settori diversi, può ricadere in categorie distinte e quindi in regimi di conformità completamente differenti.

Per questo il legislatore europeo ha previsto che la mappa possa essere ritoccata nel tempo. Sono contemplati ulteriori interventi da parte delle autorità, chiamate a chiarire i confini fra le categorie, a fornire indicazioni operative e ad aggiornare gli elenchi quando la tecnologia si muove più veloce delle norme. Una scelta che risponde a un problema concreto, ossia il rischio che un regolamento pensato su fotografie del presente risulti superato nel giro di pochi anni.

Chi lavora su progetti di intelligenza artificiale si trova quindi a dover ragionare in due tempi: la classificazione attuale del proprio sistema e la possibilità che quella collocazione venga precisata o modificata dagli interventi successivi delle autorità competenti.

Fonte: TecnoAndroid