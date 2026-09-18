Galaxy Buds T1, gesture indipendenti e design a gancio

Dal catalogo audio di Samsung arriva un nuovo indizio che riguarda i Galaxy Buds T1, auricolari con gancio da appoggiare sopra l’orecchio e pensati soprattutto per chi si allena. Il numero di modello è SM-R545, il nome in codice T1, e in passato lo stesso prodotto era già comparso con la sigla Galaxy Buds Canal 5. Stavolta le informazioni arrivano dall’analisi di un file APK, quel tipo di scavo nel codice che spesso anticipa di mesi gli annunci ufficiali.

I render trapelati mostrano una struttura che avvolge il padiglione, con ganci piatti e un auricolare che si infila nel canale uditivo. Un layout già visto in parecchi modelli fitness in circolazione, ma che Samsung non aveva mai adottato in modo così deciso. L’idea di fondo è semplice: una vestibilità bloccata, che regga senza problemi una corsa o una sessione in palestra, senza la paura costante di perdere un auricolare a ogni movimento brusco.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Un design a gancio che guarda al mondo open ear

Non è ancora chiaro se i gommini dei Galaxy Buds T1 creeranno una chiusura completa, con più isolamento acustico, oppure solo parziale, per un suono più aperto. Le indiscrezioni spingono verso la seconda ipotesi: questi auricolari si avvicinerebbero agli stili open ear tradizionali, convogliando il suono verso l’orecchio ma lasciando libero il canale uditivo. Una scelta che ha senso per chi vuole restare consapevole di quello che succede intorno, magari perché corre in strada e non ha voglia di isolarsi completamente dal traffico.

Il codice dell’APK, comunque, va oltre l’estetica. Spuntano riferimenti a un Earbud Fit Test, uno strumento che dovrebbe servire a verificare la tenuta e la qualità del posizionamento degli auricolari nell’orecchio. Funzione tutt’altro che banale, visto che su un prodotto sportivo la stabilità è metà del lavoro.

Gesture indipendenti per ciascun auricolare

La parte più curiosa riguarda i comandi. Le stringhe parlano di gesture touch and hold mappate in modo indipendente per l’auricolare destro e per quello sinistro. Di base, tenere premuto a sinistra abbassa il volume, mentre la stessa pressione a destra lo alza. Ma la configurazione sarà personalizzabile: rifiuto delle chiamate in arrivo, passaggio tra le modalità di controllo del rumore, attivazione degli assistenti vocali Gemini e Bixby.

Nel codice compare anche un menu chiamato Advanced quality options, il che lascia intendere qualche margine di intervento sulla resa audio. Quali codec verranno supportati, però, non è dato saperlo: su quel fronte l’APK non dice nulla di preciso, e per chi tiene alla qualità della riproduzione è un dettaglio che pesa.

Batteria, ricarica e resistenza ad acqua e polvere

Sull’autonomia il leak parla chiaro, almeno sui numeri grezzi: 63mAh per singolo auricolare e 595mAh nella custodia di ricarica. La capacità del case è piuttosto generosa e promette parecchie ricariche extra nell’arco della giornata. A completare il quadro arrivano la ricarica tramite porta USB C, la resistenza ad acqua e polvere e, forse, anche la cancellazione attiva del rumore.

Nome commerciale definitivo, prezzo, data di lancio e specifiche audio complete restano invece fuori dai radar. Nessuna cifra circola per il mercato italiano, semplicemente perché Samsung non ha ancora annunciato nulla in via ufficiale.

Quello che si intuisce, piuttosto, è la direzione presa dall’azienda coreana sul comparto audio. Da una parte gli auricolari in ear classici, dall’altra i modelli open clip come i Galaxy Buds On, e adesso un form factor con gancio sopra l’orecchio. Tre approcci diversi per tre modi diversi di ascoltare musica. I Buds On puntano su chi preferisce la consapevolezza ambientale all’isolamento, mentre i T1 sembrano ritagliarsi lo spazio di chi cerca auricolari che non si muovano di un millimetro durante l’attività fisica, restando dentro l’ecosistema Galaxy.