Google Messaggi, arriva la chat ufficiale con le novità dell’app

Chi usa Google Messaggi ogni giorno si è probabilmente accorto che l’app cambia pelle a ritmo piuttosto sostenuto, tra ritocchi grafici e funzioni che compaiono senza troppo preavviso. Proprio per questo motivo dentro l’applicazione sta prendendo forma una chat ufficiale pensata per raccontare agli utenti le ultime novità, una sorta di canale informativo gestito direttamente dal team di Mountain View. L’indiscrezione circolava già da mesi, ma ora sembra che qualcosa si sia mosso davvero, con alcuni utenti che hanno iniziato a vedere la conversazione comparire nella lista dei messaggi.

Il punto di partenza è semplice e piuttosto concreto. Restare al passo con tutte le funzionalità che vengono aggiunte a un’app di messaggistica è complicato, anche per chi ci mette curiosità e attenzione. Le novità arrivano a scaglioni, spesso senza annunci in grande stile, e capita di scoprire uno strumento utile mesi dopo il suo debutto. Da qui l’idea di un canale ufficiale che faccia da vetrina e da guida allo stesso tempo.

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Come funziona la chat ufficiale di Google Messaggi

La soluzione messa a punto dagli sviluppatori si appoggia a una specie di chatbot. La conversazione si apre illustrando i principali vantaggi legati all’uso del servizio e dello standard RCS, quindi lascia spazio a domande su funzionalità aggiuntive. Niente di complicato, nessun menù nascosto da esplorare, solo una chat che si comporta come tutte le altre presenti nell’elenco.

C’è però un limite evidente, almeno nella fase attuale. Chi ha ricevuto la funzione può interagire soltanto scegliendo tra risposte rapide predefinite, mentre la digitazione libera risulta disattivata. Non è chiaro se si tratti di una scelta precisa di progettazione oppure di una conseguenza del fatto che la novità è stata appena distribuita a un gruppo ristretto di persone. Le testimonianze arrivate finora, comparse su Reddit, descrivono una versione più rifinita rispetto a quanto era emerso nei mesi scorsi, segno che il lavoro dietro le quinte è andato avanti.

L’aspetto interessante riguarda la natura del canale. Non si tratta di una semplice notifica o di un banner promozionale piazzato in cima alla schermata, formule che l’app aveva già sperimentato in passato. Qui l’informazione viaggia dentro il flusso naturale della messaggistica, nello stesso posto in cui l’utente legge i messaggi di amici e colleghi. Una scelta che punta sulla familiarità dell’interfaccia più che sull’effetto sorpresa.

Un’app che continua a cambiare

La chat ufficiale si inserisce in una fase di aggiornamenti piuttosto densa per l’applicazione. Tra le aggiunte recenti ci sono i temi che permettono di personalizzare le singole conversazioni, dando un aspetto diverso a ogni scambio invece di applicare uno stile uniforme a tutta l’app. È esattamente il tipo di funzione che rischia di passare inosservata senza uno strumento che la segnali, e questo spiega bene la logica dietro il nuovo canale.

Il quadro più ampio riguarda l’intera offerta del colosso di Mountain View, che sta rivedendo diversi servizi. Google Search, per esempio, ha iniziato a proporre supporto tramite AI Mode per chi si prepara a una maratona, mentre i piani Google AI sono stati oggetto di un riepilogo ufficiale sulle ultime aggiunte. Movimenti diversi tra loro, ma tutti orientati a rendere più visibile quello che l’azienda costruisce.

Per ora la distribuzione della chat informativa dentro Google Messaggi resta limitata a un numero contenuto di utenti, senza comunicazioni ufficiali sui tempi di un rilascio più ampio né sulle funzionalità definitive che il canale offrirà una volta completato il rodaggio.