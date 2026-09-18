Samsung Galaxy H1: cuffie over ear con controlli ibridi

Le cuffie over ear di Samsung tornano a farsi notare grazie a una nuova fuga di informazioni, e questa volta il quadro sul Galaxy H1 si fa decisamente più nitido, disegno incluso. Si parla di un modello premium wireless, con struttura circumaurale classica, pensato per giocare nella stessa fascia in cui Apple piazza AirPods Max. Un ritorno atteso, considerando che l’ultima volta che l’azienda coreana ha messo in commercio cuffie di questo tipo era ai tempi del marchio Level, ormai una decina di anni fa.

Il materiale emerso arriva dall’analisi del codice di un’applicazione, dove sono state individuate diverse stringhe di testo e, soprattutto, un’illustrazione che mostra il prodotto. Niente rendering patinati o foto rubate in fabbrica, ma un’immagine di sistema, quelle che normalmente compaiono nelle schermate di configurazione quando si accoppia un accessorio a uno smartphone. È comunque abbastanza per confermare il formato over ear e per capire dove Samsung ha deciso di piazzare i comandi.

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Controlli divisi tra i due padiglioni

Secondo quanto emerso, il padiglione destro delle Galaxy H1 ospiterebbe i controlli touch, quindi tocchi singoli, doppi e probabilmente gesti di scorrimento per gestire volume, tracce e chiamate. Il padiglione sinistro, invece, si affiderebbe a pulsanti fisici. Una scelta ibrida che ha una sua logica pratica, perché i tasti meccanici restano più affidabili quando si indossano guanti, quando si cammina o quando semplicemente non si vuole sbagliare gesto.

Nel codice sono state trovate anche indicazioni sulle azioni collegate a queste superfici, segno che il software di gestione è già in una fase piuttosto avanzata. Del resto, quando compaiono illustrazioni e stringhe descrittive dentro un’app, di solito significa che il dispositivo non è più un semplice progetto sulla carta.

Funzioni prese in prestito dalle Galaxy Buds 4 Pro

L’altro elemento interessante riguarda le funzioni audio. Le cuffie over ear di Samsung dovrebbero ereditare parte del corredo software già visto sugli auricolari più recenti dell’azienda, in particolare sulle Galaxy Buds 4 Pro. Tra queste spicca la modalità Conversazione, quella che riconosce automaticamente quando chi indossa le cuffie inizia a parlare e passa da sola alla modalità suono ambientale, abbassando la musica e lasciando entrare le voci intorno.

È una comodità concreta, più di quanto sembri sulla carta. Chi usa cuffie di grandi dimensioni in ufficio, sui mezzi o al bar sa bene quanto sia fastidioso doversi togliere tutto per rispondere a una domanda veloce. Portare quella funzione su un prodotto circumaurale significa allineare l’esperienza tra auricolari e cuffie, un obiettivo che Samsung sta inseguendo da tempo con il proprio ecosistema.

Sul resto delle specifiche, per ora, si procede al buio. Non ci sono riferimenti a durata della batteria, tipo di driver, qualità della cancellazione attiva del rumore o materiali usati per archetto e cuscinetti. Nemmeno il nome commerciale definitivo è certo, dato che Galaxy H1 è la sigla comparsa nei riferimenti interni e potrebbe cambiare prima del lancio ufficiale.

Quello che appare chiaro è la direzione presa. Samsung sembra pronta a rientrare in un segmento che aveva abbandonato dopo la parentesi Level, in un momento in cui le cuffie premium sono diventate un pezzo importante del catalogo per chi vende smartphone di fascia alta. E la scelta di allineare le funzioni software a quelle degli auricolari suggerisce un posizionamento pensato soprattutto per chi già usa un dispositivo Galaxy.