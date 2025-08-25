News

Galaxy Tab Active 5: Samsung presenta una nuova versione

A distanza di qualche mese dall'annuncio della Tatical Edition ecco che Samsung presenta la Enterprise Edition

scritto da Eduardo Bleve

Samsung recentemente ha deciso di rilasciare una nuova versione del proprio tablet Galaxy TAB dedicata a coloro che vogliono unire tutte le caratteristiche di un tablet da lavoro per svolgere variazioni a livello lavorativo ad un design in grado di resistere a situazioni decisamente controversie proprie di chi generalmente lavora sul campo, I dispositivi gestione é il Samsung Galaxy Tab Active 5 Enterprise Edition.

 

Rugged

dispositivo di cui oggi offre un design pensato per resistere in condizioni abbastanza particolari, parliamo infatti di una scocca resistente all’acqua e alla polvere caratterizzata da una grande resistenza anche alle cadute.

Lato tecnico invece, frontalmente abbiamo un display TFT da 8 pollici con risoluzione WUXGA, refresh rate a 120 Hz e protezione Corning Gorilla Glass 5, Mentre per quanto riguarda il lato delle memorie, il dispositivo sarà disponibile con sei o otto giga di RAM e 128 o 256 GB di memoria rom espandibile però fino ad 1 TB grazie al supporto alle microSD.

Per il resto, il dispositivo in questione garantisce il supporto alla connettività WiFi 6, Bluetooth 5.3 e NFC, con sensore di impronte e S Pen e una batteria da 5.050 mAh.

Per quanto riguarda il lato multimediale, invece posteriormente, è presente una fotocamera da 50 megapixel, mentre anteriormente una fotocamera frontale da otto megapixel.

Il device in questione arriverà sui mercati in tutto il mondo compreso quello italiano e dovrebbe avere un prezzo intorno ai 490 €, il prezzo non è ancora quello definitivo e potrebbe oscillare di mercato e mercato dunque non rimane che attendere l’arrivo ufficiale.

Ovviamente non si tratta di un dispositivo pensato per l’utente comune che usa generalmente un tablet a scopo di svago o a scopo di studio, bensì e pensato per quella fascia di utenti che ha bisogno di un tablet durante esercizi di lavoro sul campo in situazioni non propriamente comode e che potrebbero effettivamente compromettere l’integrità di un dispositivo normale.

Eduardo Bleve

Studente di medicina e da sempre appassionato di tecnologia, musica e curiosità scientifiche.