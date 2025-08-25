Galaxy Tab Active 5: Samsung presenta una nuova versione

Samsung recentemente ha deciso di rilasciare una nuova versione del proprio tablet Galaxy TAB dedicata a coloro che vogliono unire tutte le caratteristiche di un tablet da lavoro per svolgere variazioni a livello lavorativo ad un design in grado di resistere a situazioni decisamente controversie proprie di chi generalmente lavora sul campo, I dispositivi gestione é il Samsung Galaxy Tab Active 5 Enterprise Edition.

Rugged

dispositivo di cui oggi offre un design pensato per resistere in condizioni abbastanza particolari, parliamo infatti di una scocca resistente all’acqua e alla polvere caratterizzata da una grande resistenza anche alle cadute.

Lato tecnico invece, frontalmente abbiamo un display TFT da 8 pollici con risoluzione WUXGA, refresh rate a 120 Hz e protezione Corning Gorilla Glass 5, Mentre per quanto riguarda il lato delle memorie, il dispositivo sarà disponibile con sei o otto giga di RAM e 128 o 256 GB di memoria rom espandibile però fino ad 1 TB grazie al supporto alle microSD.

Per il resto, il dispositivo in questione garantisce il supporto alla connettività WiFi 6, Bluetooth 5.3 e NFC, con sensore di impronte e S Pen e una batteria da 5.050 mAh.

Per quanto riguarda il lato multimediale, invece posteriormente, è presente una fotocamera da 50 megapixel, mentre anteriormente una fotocamera frontale da otto megapixel.

Il device in questione arriverà sui mercati in tutto il mondo compreso quello italiano e dovrebbe avere un prezzo intorno ai 490 €, il prezzo non è ancora quello definitivo e potrebbe oscillare di mercato e mercato dunque non rimane che attendere l’arrivo ufficiale.

Ovviamente non si tratta di un dispositivo pensato per l’utente comune che usa generalmente un tablet a scopo di svago o a scopo di studio, bensì e pensato per quella fascia di utenti che ha bisogno di un tablet durante esercizi di lavoro sul campo in situazioni non propriamente comode e che potrebbero effettivamente compromettere l’integrità di un dispositivo normale.