Redmi Note 17 Pro al minimo storico su Amazon con 120€ di sconto

Chi stava aspettando il momento giusto per acquistare Redmi Note 17 Pro ha adesso un’occasione concreta. Su Amazon lo smartphone è proposto con uno sconto del 20% che porta il prezzo finale a 479,90€, la cifra più bassa mai vista finora per questo modello. In termini pratici il risparmio arriva a 120€, una differenza che si fa sentire nel portafoglio.

Non si tratta quindi di un ribasso simbolico. Raggiungere il minimo storico vuol dire poter portare a casa il telefono alla cifra più conveniente registrata fino a oggi sulla piattaforma, e per chi sta valutando di cambiare dispositivo il tempismo conta parecchio. La promozione risulta attiva e disponibile in questo momento direttamente dalla pagina dedicata al prodotto, senza particolari passaggi da seguire per sfruttarla.

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Una batteria da 8.340 mAh pensata per durare giorni

Il punto di forza più evidente di Redmi Note 17 Pro è senza dubbio l’autonomia. Il telefono monta una batteria al silicio carbonio da 8.340 mAh, una capacità decisamente fuori dal comune. Il merito va in buona parte all’anodo, che contiene silicio carbonio al 13%, una proporzione definita di livello flagship, quindi paragonabile a quella dei modelli di punta più costosi.

Questa soluzione ha un effetto molto concreto perché aumenta la densità energetica, ovvero la quantità di energia che si riesce a immagazzinare in uno spazio contenuto. Il risultato si traduce in quasi 3 giorni di utilizzo con un impiego moderato del dispositivo. Chi invece lo sfrutta in maniera intensa, tenendolo acceso e attivo per gran parte della giornata, può comunque contare su circa 2 giorni prima di dover cercare una presa di corrente.

Accanto alla batteria trova posto un display progettato per offrire una visione confortevole, un aspetto tutt’altro che secondario quando si passano molte ore con gli occhi sullo schermo. Lunga durata, fotocamera stabilizzata e pannello curato rappresentano proprio i tre pilastri su cui Redmi Note 17 Pro costruisce la propria proposta.

Fotocamera stabilizzata, ricarica rapida e intelligenza artificiale

Sul fronte fotografico lo smartphone integra una fotocamera principale da 50MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, la cosiddetta OIS. A supportarla c’è la modalità Ultra Clear, che interviene per ridurre la sfocatura provocata da movimenti e vibrazioni. Nella pratica questo significa ritratti più nitidi e scatti meno mossi, anche quando la mano non è perfettamente ferma al momento della foto.

Passando alla ricarica, la tecnologia HyperCharge da 67W consente di ripristinare rapidamente l’energia, un dettaglio non da poco considerando le dimensioni generose dell’accumulatore. A questo si aggiunge la ricarica inversa cablata da 22,5W, una funzione che permette di usare il telefono come un vero e proprio power bank. Collegando un cavo diventa così possibile alimentare altri dispositivi direttamente dallo smartphone, cosa utile quando un accessorio o un secondo telefono restano a secco.

L’ultimo tassello riguarda il software. A bordo gira Xiaomi HyperOS 3, che include HyperAI integrata a livello di sistema e quindi presente in modo trasversale nell’utilizzo quotidiano. Le funzioni basate sull’intelligenza artificiale coprono testo, voce e ricerca, e il pacchetto si completa con l’integrazione di Google Gemini.

Fonte: TecnoAndroid