Samsung Galaxy S27 Ultra, foto più calde e alte luci sotto controllo

Mancano ancora parecchi mesi al debutto della nuova gamma di Samsung, eppure Galaxy S27 Ultra sembra già destinato a portare tre cambiamenti ben visibili nel modo in cui la fotocamera elabora le immagini. A sostenerlo è Ice Universe, informatore molto noto nell’ambiente, secondo cui il colosso sudcoreano non starebbe lavorando soltanto sull’hardware ma anche su una serie di ritocchi software pensati per il suo prossimo top di gamma. Qualche indizio era già emerso di recente grazie ad alcuni render trapelati, che suggeriscono l’abbandono della disposizione verticale delle fotocamere vista su diversi modelli recenti, compreso Galaxy S26 Ultra.

Colori più caldi e alte luci finalmente sotto controllo

Chi scatta con gli ultimi Galaxy lo avrà notato senza troppa fatica. Le foto tendono a una resa piuttosto fredda. Con Galaxy S27 Ultra le cose dovrebbero cambiare, perché secondo il leaker le immagini avranno una tonalità calda, e la differenza salterà all’occhio mettendo fianco a fianco uno scatto del nuovo modello e uno del predecessore. Il merito sarebbe in buona parte del nuovo sensore ISOCELL HP6 da 200 megapixel, affiancato da un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 5x e apertura f/2.9 e da un ultragrandangolare sempre da 50 megapixel.

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Il secondo intervento riguarda un difetto che accompagna da tempo anche i modelli più costosi del marchio. Quando si inquadrano piccole sorgenti luminose, gli smartphone attuali faticano a contenere le alte luci e il risultato è spesso un’immagine troppo chiara e povera di dettagli, soprattutto ai bordi. Samsung starebbe correggendo proprio questo aspetto dell’elaborazione e, stando a Ice Universe, il futuro flagship gestirà questi punti luce meglio di qualsiasi Galaxy uscito finora. Una lampadina o un lampione dovrebbero apparire con una sfumatura arancione più profonda, una luminosità più equilibrata e contorni più definiti. Il miglioramento riguarderebbe sia il sensore principale sia il teleobiettivo.

Scatti notturni più puliti e le richieste degli utenti

La terza novità tocca la fotografia in condizioni di scarsa luminosità, un campo in cui Samsung ha già fatto passi avanti notevoli. Galaxy S26 Ultra si è comportato molto meglio dei Galaxy precedenti nelle riprese al buio, ma il suo erede dovrebbe spingersi ancora oltre. Gli scatti notturni realizzati con il nuovo modello avrebbero molto meno rumore digitale nelle zone scure, con immagini più pulite e morbide rispetto a quelle del predecessore.

Si tratta di cambiamenti che una parte del pubblico aspettava da tempo. Diversi possessori di Galaxy ritengono che i loro telefoni siano rimasti indietro sul piano fotografico rispetto ai rivali di Pixel e iPhone. C’è chi, commentando la notizia, ha chiesto a Samsung di lavorare seriamente su taratura, coerenza e resa cromatica delle sue fotocamere. Un altro utente ha raccontato di preferire le foto naturali dei Pixel a quelle ottenute con Galaxy S22 Ultra, mentre qualcuno si è spinto ad affermare che un iPhone di tre anni fa scatta meglio di Galaxy S26 Ultra. In questo clima il passaggio da una resa fredda a una più calda appare come una risposta piuttosto diretta alle critiche.

Resta però aperta un’altra questione che pesa parecchio sull’esperienza quotidiana, ovvero il mosso. In rete si trovano numerose segnalazioni di utenti che provano a fotografare soggetti in movimento, come i propri animali domestici, e si ritrovano con immagini sfocate. Sul fronte di Galaxy S27 Ultra, per ora, non ci sono indiscrezioni che riguardino questo problema, e la risposta arriverà soltanto con la commercializzazione della nuova gamma. Gli smartphone Pixel, stando alle segnalazioni, se la cavano decisamente meglio quando si tratta di immortalare soggetti in movimento.

Fonte: TecnoAndroid