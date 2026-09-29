Claude, reset gratuito del limite settimanale ma solo una volta

Chi usa Claude in modo intensivo conosce bene il problema del limite settimanale, che tende a farsi sentire proprio nei momenti meno opportuni. Per questo motivo Anthropic ha deciso di offrire agli utenti un reset gratuito, cioè un pulsante che consente di azzerare manualmente il proprio limite senza pagare nulla in più. La novità è senza dubbio gradita, ma porta con sé un doppio vincolo che conviene conoscere bene prima di cliccare con troppa leggerezza.

Come funziona il reset gratuito di Claude

La funzione è stata segnalata da più parti e trova conferma nella pratica. Nell’interfaccia di Claude compare un tasto che, una volta premuto, azzera il contatore settimanale dei messaggi. Se è già stato raggiunto, sparisce anche il blocco legato al limite delle cinque ore. Non c’è nessuna procedura da seguire e nessun passaggio nascosto. Basta premere quel pulsante e il conteggio riparte da zero, senza costi aggiuntivi di alcun tipo. Per chi lavora ogni giorno con l’assistente di Anthropic si tratta di una boccata d’ossigeno. Poter sbloccare di colpo i messaggi rimasti significa non dover interrompere un progetto a metà solo perché la quota è stata esaurita prima del previsto. Proprio per questo, però, vale la pena capire bene quali regole accompagnano questa opportunità, perché il margine di errore è praticamente nullo.

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Un solo utilizzo e una scadenza da rispettare

Le limitazioni da tenere a mente sono due, e nessuna delle due va sottovalutata. La prima riguarda il numero di utilizzi: il reset gratuito è uno soltanto, in totale. Dopo averlo usato il pulsante scompare dall’interfaccia e non torna più disponibile. Non esiste quindi la possibilità di riprovare o di conservarne un secondo per più avanti.

La seconda riguarda il tempo. L’offerta resta attiva solo fino al 22 ottobre 2026, e chi non la sfrutta entro quella data la perde comunque. In altre parole il reset non si accumula e non si sposta in avanti, ma ha una finestra precisa oltre la quale non sarà più possibile recuperarlo.

C’è poi un dettaglio tecnico che rischia di passare inosservato e che invece cambia parecchio le cose. Il reset non fa ripartire la settimana dal giorno in cui viene effettuato. Il ciclo settimanale rimane esattamente quello di prima e continuerà a rinnovarsi nella stessa data di sempre. Nella sostanza si ottiene lo sblocco dei messaggi disponibili fino alla prossima scadenza naturale, e non una settimana intera in più da aggiungere al proprio calendario. Chi immaginava di guadagnare sette giorni pieni di utilizzo farà bene a ridimensionare le aspettative e a scegliere con attenzione il momento giusto.

Il legame con Claude Opus 5.5

Anthropic ha presentato questa funzione come un modo per permettere agli utenti di esplorare con maggiore libertà Claude Opus 5.5, il modello più potente attualmente disponibile. Dietro la scelta c’è con buona probabilità anche l’intenzione di incentivare nuovi abbonamenti, spingendo chi prova il modello senza freni a restare anche dopo. Una strategia comprensibile, visto che testare a fondo le capacità di Claude Opus 5.5 con un limite che incombe non è mai l’esperienza ideale. Non è escluso che il pulsante possa ricomparire in occasione dei futuri lanci di nuovi modelli. Per il momento però va considerato un’occasione unica, da sfruttare solo quando serve davvero e non da sprecare nel primo pomeriggio dedicato alla semplice curiosità.

Fonte: TecnoAndroid