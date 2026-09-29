One UI 9 su Galaxy S26 Ultra in Italia: aggiornamento da 4 GB

Samsung ha avviato in Italia la distribuzione di One UI 9 basata su Android 17 per Galaxy S26 Ultra, e già nella mattinata del 29 settembre 2026 diversi utenti hanno iniziato a segnalare sui social di aver ricevuto la nuova versione del software sul proprio smartphone.

Il pacchetto è piuttosto sostanzioso. Il download pesa infatti 4.095,56 MB, quindi poco più di 4 GB, e porta con sé anche le patch di sicurezza del 5 settembre 2026. Le versioni firmware indicate da Samsung per Galaxy S26 Ultra sono S948BXXU4BZI6 / S948BOXM4BZI6 / S948BXXU4BZI9.

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Chi non vede ancora comparire la notifica può fare una ricerca manuale andando in Impostazioni, poi Aggiornamento software e infine Scarica e installa. Capita che il pacchetto venga proposto solo dopo due o tre tentativi, quindi conviene insistere un po’. Una volta partito il download lo smartphone resta utilizzabile per buona parte dell’installazione e il riavvio viene richiesto soltanto quando serve davvero a completare la procedura.

Galaxy AI più presente e un’interfaccia da personalizzare

L’idea dichiarata da Samsung con One UI 9 è quella di rendere Galaxy AI più contestuale, cioè meno chiusa dentro le singole app e più presente nell’uso di tutti i giorni. Il Now nudge migliorato ora può mostrare suggerimenti non solo dalla tastiera ma anche nelle notifiche delle conversazioni e attraverso un pulsante flottante nell’angolo dello schermo. Le proposte diventano poi più varie, come l’inserimento automatico dei dettagli di una prenotazione o di un indirizzo oppure il salvataggio di un luogo direttamente in Google Maps.

Debutta anche My FanCam, che permette di scegliere una persona all’interno di un video e seguirla in automatico ritagliando il resto dell’inquadratura. Interprete invece consente di scorrere indietro il testo già tradotto mentre la conversazione prosegue, e durante le chiamate il sistema può mostrare eventi pertinenti e altre informazioni collegate al dialogo in corso.

Anche il pannello rapido cambia volto. I controlli si possono riorganizzare con più libertà, i cursori di luminosità e volume si ridimensionano e la modalità audio viene separata dal volume. Con Samsung DeX diventa più semplice spostare le finestre da un desktop all’altro tramite il menu superiore, mentre le anteprime dei desktop compaiono in cima alla schermata Recenti. L’orologio predefinito della schermata di blocco è stato ridisegnato con un aspetto più pulito che si adatta meglio allo sfondo.

Samsung Health, Bixby e nuove tutele per la sicurezza

Tra gli interventi più corposi c’è quello su Samsung Health, che riceve una nuova grafica e parecchi strumenti inediti. La schermata principale si organizza per categorie come Attività, Sonno, Mindfulness e Nutrizione, registrare pasti e umore diventa più rapido e in alcuni casi si può usare la fotocamera per velocizzare l’inserimento. I grafici delle tendenze sono consultabili su intervalli orari, giornalieri o settimanali e si possono sovrapporre per confrontare periodi diversi.

Arriva poi un sistema dedicato alla salute del cuore con un punteggio giornaliero basato su sonno, attività fisica, indice di massa corporea e carico vascolare. Il carico cardio valuta l’impatto degli allenamenti e suggerisce quando spingere di più o quando recuperare, con un intervallo target aggiornato ogni giorno. Completano il quadro un indice di fitness calcolato su composizione corporea, capacità cardio, forza, flessibilità e resistenza, un tracker per proteggere l’udito che combina i dati di Galaxy Watch e delle cuffie e un monitoraggio del ciclo più personalizzabile.

Bixby si attiva ora semplicemente avvicinando il telefono alla bocca e parlando, senza parola di attivazione. Le conversazioni con l’assistente si possono cercare, rinominare, fissare o cancellare in blocco, e sulla Home trova spazio un widget dedicato. Sul fronte della protezione compare il menu Garanzia e assistenza, mentre premendo insieme Volume giù e tasto laterale il dispositivo si blocca impedendo lo sblocco biometrico successivo. Un indicatore blu segnala quando un’app accede alla posizione e il Now brief avvisa su malware, app da fonti sconosciute e autorizzazioni superflue, affiancato da avvisi sulla privacy basati sull’intelligenza artificiale.

Fonte: TecnoAndroid