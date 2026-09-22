REDMAGIC 12 Pro+ si mostra online: cornici da 0,96 mm e peso sotto i 230 g

Le prime immagini teaser di REDMAGIC 12 Pro+ raccontano già abbastanza per capire dove l’azienda ha messo le mani questa volta, e non si parla soltanto di potenza bruta. Il nuovo top di gamma da gioco arriverà più leggero del modello precedente e con cornici sottilissime, due dettagli che sulla carta sembrano minori ma che per chi passa ore con il telefono in mano fanno una differenza concreta. Il debutto in Cina è atteso nel corso di ottobre 2026, insieme al resto della serie REDMAGIC 12 Pro.

Il punto su cui il produttore ha insistito di più, fin dalle prime immagini, riguarda il peso. La generazione precedente si fermava a 230 grammi, un valore non esattamente leggero, e il nuovo modello scenderà sotto quella soglia. Quanto esattamente non è stato detto, ma il messaggio è chiaro.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Peso, cornici e una scocca ripensata nei dettagli

Credits: TecnoAndroid

Su uno smartphone da gaming il discorso ergonomia pesa più di quanto si immagini. Le sessioni lunghe, quelle da un’ora o due senza staccare, mettono alla prova polsi e dita in modo diverso rispetto all’uso normale di un telefono. Ogni grammo in meno, in quel contesto, si sente. E REDMAGIC sembra averlo capito, perché insieme alla riduzione del peso è arrivata anche una revisione degli angoli della scocca, ora più arrotondati rispetto al modello passato. Secondo l’azienda la presa risulta più naturale, meno spigolosa.

L’altro dato tecnico condiviso riguarda il display. Le cornici di REDMAGIC 12 Pro+ misurano appena 0,96 mm, contro gli 1,25 mm del predecessore RedMagic 11 Pro+. Non è un ritocco cosmetico, è una riduzione visibile che si traduce in un rapporto superficie schermo su corpo più favorevole. Per un dispositivo pensato per il gioco il vantaggio è doppio, perché una cornice quasi invisibile rende l’immagine più immersiva, senza quella specie di bordo nero che interrompe l’azione.

Le immagini diffuse mostrano alcune linee del nuovo corpo macchina ma senza scoprire del tutto le carte. Si intuiscono i profili, qualche dettaglio del retro, poco altro. Una scelta abbastanza classica per costruire attesa prima del lancio vero.

Cosa si sa delle specifiche tecniche

Credits: TecnoAndroid

Sul fronte hardware l’azienda non ha ancora messo tutto nero su bianco, ma il pezzo più atteso dovrebbe essere lo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, il processore di nuova generazione destinato alla fascia alta del mondo Android. Una scelta prevedibile per un prodotto di questo tipo, dove la potenza di calcolo resta il biglietto da visita principale.

Accanto al chip ci sarà quasi certamente un sistema di raffreddamento particolarmente curato, come da tradizione per la serie. Qui i dettagli mancano del tutto, non è chiaro quale soluzione verrà adottata, ma è proprio sulla gestione delle temperature che REDMAGIC ha costruito la propria reputazione negli ultimi anni. Tenere le prestazioni alte anche quando il carico di lavoro diventa pesante è il problema vero di questi dispositivi, e senza una dissipazione efficace ogni processore finisce per rallentare.

Restano ancora fuori dal quadro informazioni su batteria, risoluzione e frequenza di aggiornamento del pannello, oltre ai dettagli sul comparto fotografico. Elementi che arriveranno con le prossime comunicazioni ufficiali, previste nei giorni a venire.

Il contesto competitivo non sarà semplice. Nello stesso periodo sono attesi altri modelli di fascia alta, tra cui OnePlus 16 e iQOO 16, entrambi pronti a giocarsi la stessa fetta di mercato. La differenza, per un prodotto come REDMAGIC 12 Pro+, la fanno proprio quegli elementi specialistici che un telefono generalista non può permettersi, dal raffreddamento attivo ai trigger laterali, passando per un design che mette il gioco davanti a tutto il resto.

Fonte: TecnoAndroid