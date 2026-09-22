iPhone 18 Pro: il bug del Face ID blocca e riavvia il telefono

Un problema al riconoscimento del volto sta rovinando l’esordio di alcuni esemplari di iPhone 18 Pro, con il Face ID che smette di funzionare proprio quando serve e trascina il telefono in un blocco improvviso seguito da riavvio. Non capita a tutti, e questo rende la faccenda ancora più fastidiosa da inquadrare, ma chi ci è finito dentro descrive sempre la stessa sequenza: lo sguardo non viene riconosciuto, lo schermo si irrigidisce, il dispositivo riparte da solo.

Piccola premessa utile, perché spesso il colpevole è molto più banale. Quando il volto non viene riconosciuto e l’app protetta resta chiusa, nella maggior parte dei casi basta pulire la parte alta dello schermo, dove si trovano i sensori. Una passata di panno e tutto torna a posto. Qui però il discorso è diverso, perché il telefono non si limita a rifiutare l’accesso.

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Il bug del Face ID compare solo con le app protette

Il comportamento anomalo sembra emergere in una situazione ben precisa, ovvero quando si prova a sbloccare tramite Face ID un’applicazione a cui è stata aggiunta la protezione extra. Quel livello di sicurezza in più si attiva tenendo premuta l’icona dell’app nella schermata Home e scegliendo la voce “Richiedi Face ID”. Da quel momento l’app chiede la verifica dell’identità ogni volta che viene aperta, cosa comoda per messaggi, banking, foto private.

Ed è proprio lì che qualcosa si inceppa. Il riconoscimento fallisce, compare il classico pulsante per riprovare e, invece di un secondo tentativo, arriva il congelamento. Non tutti gli iPhone 18 Pro sono coinvolti, il che fa pensare più a una combinazione particolare di condizioni che a un difetto generalizzato. Il problema è stato comunque replicato su un esemplare europeo, quindi non si tratta di segnalazioni isolate impossibili da verificare.

Come verificare se il proprio iPhone 18 Pro è coinvolto

Esiste un test rapido, alla portata di chiunque. Alla successiva richiesta di verifica da parte di un’app protetta, basta coprirsi il volto in modo che il sensore non riesca a completare il riconoscimento. Quando compare il pulsante “Riprova con Face ID”, va premuto, e a quel punto si osserva la reazione del telefono.

Su un dispositivo colpito dal bug, lo schermo diventa insensibile al tocco, nessun comando viene registrato, e dopo qualche secondo iPhone 18 Pro si riavvia tornando alla schermata di blocco. Su un dispositivo sano, invece, semplicemente riparte la scansione del volto senza altre conseguenze.

Da segnalare che le testimonianze raccolte non raccontano tutte la stessa storia. Un utente ha riferito di aver contattato l’assistenza Apple, che dopo un test diagnostico avrebbe individuato un difetto hardware sull’unità, avviando poi la procedura di sostituzione con un esemplare nuovo. Un altro ha raccontato invece di due riavvii spontanei, uno dei quali capitato nel bel mezzo di una telefonata, e ha aggiunto che anche il suo nuovo Apple Watch Series 12 ha mostrato lo stesso comportamento.

Tra difetto hardware e aggiornamento software

Le due ipotesi restano sul tavolo, ma la pista più probabile porta verso il software. Il fatto che il malfunzionamento si manifesti solo in uno scenario così specifico, legato alle app protette e al tentativo di ripetere la scansione, difficilmente si spiega con un componente difettoso. Un sensore guasto tenderebbe a fare capricci in modo molto più disordinato, non solo in quella precisa finestra.

Considerando poi che la maggior parte dei possessori ha ricevuto il telefono da poco, la tempistica pesa parecchio sull’umore di chi ci è incappato. Spendere per un modello di punta e ritrovarsi con riavvii casuali non è esattamente l’accoglienza sperata. L’attesa, a questo punto, è per un aggiornamento distribuito da Apple che chiuda la questione sul lato del sistema operativo, come già accaduto in passato con anomalie simili risolte via software a poche settimane dal lancio. Nel frattempo, chi riscontra il blocco può disattivare temporaneamente la protezione con Face ID sulle singole app, aggirando così la condizione che innesca il congelamento.

Fonte: TecnoAndroid