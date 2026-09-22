Samsung Galaxy Z Fold8: vendite europee in crescita del 50%

Samsung Electronics annuncia un risultato commerciale significativo per la propria ultima generazione di smartphone pieghevoli: dal lancio sul mercato, Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra hanno registrato un incremento combinato delle vendite del 50% in Europa rispetto a Galaxy Z Fold7. Un dato che conferma la crescente diffusione dei dispositivi pieghevoli nel continente e il ruolo centrale che Samsung continua a rivestire nella definizione di questa categoria di mercato.

Il 20% degli acquirenti di Flip8 arriva da altri brand

Il dato più rilevante per comprendere l’ampiezza del fenomeno riguarda la provenienza dei nuovi clienti: il 20% degli acquirenti di Galaxy Z Flip8 ha effettuato il passaggio da dispositivi di brand concorrenti, spesso sperimentando per la prima volta un dispositivo pieghevole. Non si tratta quindi solo di un aggiornamento generazionale tra utenti già fedeli a Samsung, ma di un’espansione reale della base di clienti che sceglie il formato foldable come alternativa allo smartphone tradizionale.

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Passaggi da Flip a Fold triplicati

Un secondo dato interessante riguarda le migrazioni interne all’ecosistema Samsung: il numero di utenti passati dalla serie Galaxy Z Flip a Galaxy Z Fold8 è triplicato rispetto a quanto registrato con la generazione precedente Galaxy Z Fold7. Un segnale che gli utenti che hanno sperimentato per primi il formato a conchiglia stanno progressivamente esplorando anche il formato con schermo interno più ampio, alla ricerca di esperienze diverse all’interno dello stesso ecosistema.

Non esiste più una soluzione unica per tutti

Secondo Samsung, la maturazione della categoria dei pieghevoli ha reso evidente come gli utenti attribuiscano priorità differenti a fattori come portabilità, produttività su schermo ampio, esperienza di visione immersiva, creatività e praticità d’uso quotidiano. La gamma Galaxy Z più recente è stata progettata proprio per rispondere a questa diversificazione di esigenze, offrendo formati distinti, Flip e Fold, con le rispettive varianti Ultra, anziché puntare su un unico modello capace di soddisfare tutti i profili di utente.

Fonte: TecnoAndroid