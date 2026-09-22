Persona 4 Revival: il Prime Time cambia i combattimenti

Atlus ha pubblicato il secondo episodio della serie di video dedicati a Persona 4 Revival, e questa volta il filmato va oltre la semplice vetrina promozionale: mostra come funzionerà davvero il remake del JRPG, tra sistemi rivisti, personaggi ripresentati e alcune aggiunte pensate appositamente per questa riedizione. Il gioco arriverà il 18 febbraio 2027 su PS5, Xbox Series X|S e PC, e il video alterna sequenze narrative, presentazioni del cast e approfondimenti sulle meccaniche, dando finalmente un’idea più concreta di cosa aspettarsi.

Il filmato parte da dove è giusto partire, ovvero dall’Investigation Team. Tornano in scena volti come Rise Kujikawa e Naoto Shirogane, parte di quel gruppo di ragazzi che decide di indagare sul Canale di Mezzanotte, la trasmissione televisiva che compare soltanto nelle notti di pioggia e che ogni volta anticipa un nuovo omicidio nella tranquilla Inaba. È il motore della storia, quello che tiene insieme il mistero e la quotidianità scolastica, e nel remake resta il fulcro assoluto dell’esperienza.

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Combattimenti rivisti e il nuovo Prime Time

Buona parte del video si concentra sul sistema di combattimento, che non è stato semplicemente ripulito ma ampliato. La novità più vistosa si chiama Prime Time: una volta attivato, garantisce turni gratuiti, azzera il costo delle abilità e permette agli attacchi di ignorare le resistenze dei nemici, infliggendo danno diretto. Detta così sembra una specie di modalità furia, e in effetti il potenziale di rottura degli scontri è evidente, soprattutto nelle fasi più avanzate dei dungeon.

Il resto dell’impianto segue l’evoluzione già vista nei capitoli più recenti della serie, con un’attenzione particolare alla leggibilità dello scontro e alla velocità delle azioni. Persona 4 Revival sembra voler mantenere l’identità dell’originale senza rinunciare a quello che il pubblico si aspetta oggi da un gioco a turni, e il compromesso, almeno sulla carta, regge.

Social Link, Location Episode e la colonna sonora

Ampio spazio anche alla vita quotidiana del protagonista, che rimane una componente centrale e non un contorno. Nel video si vedono Nanako, lo zio Dojima e il detective Adachi, alcune delle figure che popolano Inaba e che alimentano il sistema dei Social Link, ovvero le relazioni che il giocatore può coltivare con gli abitanti della città. Non sono semplici scenette: approfondirle serve a conoscere meglio i personaggi e a sbloccare abilità utili in battaglia.

Tra i nuovi arrivi in questo sistema c’è Aika Nakamura, il volto del ristorante cinese Aya, che allarga ulteriormente il tessuto sociale della cittadina. Un’aggiunta piccola, ma indicativa della direzione presa: più occasioni di interazione, più materiale da scoprire per chi conosce già a memoria la versione originale. C’è poi una novità strutturale vera e propria, i Location Episode. Si tratta di brevi segmenti narrativi che permettono di esplorare il passato dei personaggi e la storia di Inaba attraverso fotografie e ricordi. Un modo per dare profondità al contesto senza appesantire il racconto principale, e per riempire quegli spazi che nel gioco del passato restavano solo accennati.

La parte finale del filmato è dedicata alla musica, con un intervento del compositore Yota Kosaka, che racconta il lavoro di riarrangiamento dei brani originali e la creazione di nuove tracce vocali. Atlus ha confermato anche la presenza della vocalist Shiodi Sasaki, protagonista di diversi pezzi inediti pensati per questa versione. Per una serie in cui la colonna sonora ha sempre avuto un peso enorme nell’identità complessiva, è un dettaglio tutt’altro che marginale.

Fonte: TecnoAndroid