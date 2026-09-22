Ball x Pit: Risen Ballbylon arriva il 12 novembre a 7 euro

hi ha passato ore a lanciare palline nel pozzo sa già di cosa si parla, ma adesso Ball x Pit cambia scenario: Devolver Digital e lo sviluppatore Kenny Sun hanno annunciato Risen Ballbylon, espansione a pagamento in arrivo il 12 novembre al prezzo di circa 7 euro. Sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2, iOS e Android, quindi praticamente ovunque il gioco sia già approdato. La premessa è semplice e allo stesso tempo ribalta l’impianto visivo a cui il pubblico si era abituato. Niente più discese nelle profondità: stavolta si sale. La destinazione è la Pallilonia Risorta, una città fluttuante sospesa tra le nuvole, devastata dagli effetti di un misterioso meteorite. Gli autori la descrivono come la più grande e rivoluzionaria espansione mai realizzata per il roguelite, definizione impegnativa che però trova un certo riscontro nella mole di contenuti annunciati.

Cosa porta davvero Risen Ballbylon

Partiamo dalle cose concrete. Il DLC aggiunge quattro nuovi campi di battaglia, ognuno con il proprio boss, e questo da solo basta a rimescolare le carte di ogni run. A questi si affiancano 45 nuove passive, con nomi che dicono già parecchio sul loro funzionamento: Moneta fortunata, Guanto arcano, Bacio del vampiro, Esplosivo instabile e Frusta incessante. Sono tutte pensate per allargare le possibilità di costruzione del personaggio, che nel gioco originale erano già uno dei motivi principali per ricominciare da capo l’ennesima volta.

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Poi ci sono gli 8 nuovi personaggi, e qui la faccenda diventa interessante perché non si tratta di semplici varianti estetiche. La Sentinella può mirare in qualsiasi direzione, cosa che stravolge la geometria classica dei tiri. Lo Spaccamuri gioca con il teletrasporto: le sue palle, al primo impatto con un muro, riappaiono dall’altro lato dello schermo. Il Braccio destro invece è un compromesso rischioso, visto che infligge danno doppio quando colpisce il lato destro dell’arena ma solo la metà sul sinistro. Roba che obbliga a ripensare il posizionamento, non a memorizzare una routine.

Palle nuove e un villaggio che cresce

Sul fronte dell’arsenale, Risen Ballbylon introduce 24 nuove palle, tutte studiate per incastrarsi in combinazioni e fusioni sempre più devastanti. Qualche esempio dal mazzo: la Bestia si aggancia ai nemici e non molla finché non li ha eliminati, la Kaiju provoca terremoti, la Sfortuna applica maledizioni e la Porcospino fa esattamente quello che il nome suggerisce, cioè male. Chi ha sperimentato a lungo con le fusioni del gioco base sa quanto un singolo elemento nuovo possa aprire strade impreviste, figurarsi ventiquattro.

Non finisce lì, perché l’espansione mette mano anche alla parte gestionale, quella del villaggio, che nel tempo è diventata una componente tutt’altro che secondaria di Ball x Pit. Arrivano 20 nuovi edifici per ampliare la base e per estrarre cristalli, una risorsa inedita che aggiunge un livello ulteriore all’economia interna. Tra le strutture annunciate ci sono la Fortezza fluttuante, il Monolito di cristallo, la Zuppoteca, il Tendone da circo e la Camera di fissione, insieme ad altre costruzioni piuttosto stravaganti.

Fonte: TecnoAndroid