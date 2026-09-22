Shadow AI in azienda: perché i divieti non risolvono nulla

Quando in azienda si parla di Shadow AI si tende a immaginare il dipendente furbetto che incolla dati riservati dentro un chatbot, magari di nascosto dal responsabile IT. La realtà raccontata dai fatti è meno pittoresca e più scomoda: vietare l’uso non ufficiale degli strumenti di intelligenza artificiale serve a poco, perché il nodo vero sta nei processi aziendali che non funzionano. La Shadow AI, in altre parole, è solo la punta più visibile di qualcosa di molto più esteso.

Quel qualcosa ha un nome preciso: la Shadow Economy aziendale. Non riguarda soltanto i software, ma tutto ciò che si muove fuori dai binari ufficiali dell’organizzazione. Strumenti adottati senza autorizzazione, spese gestite in modo informale, accordi presi a voce tra colleghi o con fornitori, procedure costruite sul momento perché quelle previste non stanno al passo con il lavoro reale. È un’economia parallela che nessuno ha progettato e che quasi nessuno misura.

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Perché il divieto non risolve niente

Il riflesso più comune, davanti a un uso non controllato dell’intelligenza artificiale, è la circolare interna che mette tutto al bando. Peccato che la Shadow AI non nasca da una voglia di trasgressione, ma da un vuoto. Le persone cercano scorciatoie quando i canali ufficiali non rispondono ai bisogni operativi, quando la richiesta di uno strumento richiede settimane, quando il processo previsto è più lento del problema da risolvere. Chiudere la porta senza aprire una finestra sposta semplicemente il fenomeno più in profondità, rendendolo ancora meno visibile e quindi ancora meno governabile. C’è poi un aspetto che spesso sfugge. L’attività informale, in molti casi, funziona. Produce risultati, accorcia i tempi, tiene in piedi pezzi di operatività che altrimenti si bloccherebbero. È proprio questa efficacia apparente a renderla difficile da estirpare con un ordine di servizio: chi la usa non la percepisce come una violazione, ma come buon senso applicato a un sistema che gira male.

I rischi che restano fuori dai radar

Il conto, però, arriva. E si presenta su tre fronti distinti. Il primo è la governance: decisioni, strumenti e accordi che non passano dai canali formali non lasciano tracce ricostruibili, il che rende impossibile capire chi ha fatto cosa e in base a quale criterio. Il secondo è la sicurezza, perché ogni strumento adottato fuori dal perimetro controllato introduce una superficie di esposizione che nessuno ha valutato.

Il terzo fronte è forse il più sottovalutato e riguarda la misurazione economica. Spese che non compaiono nei sistemi di controllo, costi distribuiti su voci improprie, risorse impiegate senza che nessuno ne registri l’impatto. Il risultato è un bilancio che racconta una versione dell’azienda diversa da quella che esiste davvero, con tutte le conseguenze del caso quando arriva il momento di pianificare investimenti o valutare la redditività di un’attività.

Ripartire dai processi, non dalle regole

Affrontare seriamente la Shadow AI significa quindi cambiare la domanda di partenza. Non tanto come impedire alle persone di usare strumenti non autorizzati, quanto perché sentano il bisogno di farlo. Ogni scorciatoia informale segnala un punto in cui l’organizzazione ufficiale non sta reggendo il ritmo delle esigenze operative, e in questo senso funziona come una diagnosi gratuita dei propri difetti.

Le aziende che leggono il fenomeno in questa chiave smettono di inseguire i singoli casi e cominciano a intervenire sulle procedure che li generano. Perché finché i canali formali resteranno più lenti e più macchinosi delle alternative disponibili, la Shadow Economy continuerà a esistere, con o senza intelligenza artificiale dentro.

Fonte: TecnoAndroid