realme 16 Pro Harry Potter Edition arriva in Italia

Arriva anche in Italia Realme 16 Pro Harry Potter Edition, lo smartphone in edizione speciale nato dalla collaborazione tra il produttore cinese e Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, pensato per chi ha passato mezza vita a chiedersi in quale Casa sarebbe finito. Dopo il modello dedicato a Il Trono di Spade dello scorso anno, rimasto fuori dal nostro mercato, stavolta la scelta è diversa e il dispositivo si può comprare senza doverlo importare. Le basi tecniche sono quelle già note, con qualche ritocco verso l’alto che lo avvicina alla variante indiana, ma il vero motivo d’interesse sta tutto nell’estetica e nel contorno.

La parte posteriore ospita lo stemma di Hogwarts e sfrutta una tecnologia chiamata Quadra Light Sensing Color changing, una soluzione che fa illuminare e cambiare colore allo stemma quando viene esposto alla luce del sole. Le tonalità richiamano le quattro Case, quindi Grifondoro, Tassorosso, Serpeverde e Corvonero, in un rimando abbastanza esplicito al momento dello Smistamento. La scocca ha una finitura marrone con texture a scacchi ispirata alla Scacchiera dei Maghi, mentre il modulo fotografico riprende le fattezze di Edvige, la civetta delle nevi: gli obiettivi fanno da occhi e poco più in basso spunta pure un piccolo becco. Sulla cornice laterale metallica dorata è incisa al laser la scritta “Welcome to Hogwarts”.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Software a tema e una confezione che sembra un baule

Il lavoro non si ferma alla scocca. Questa versione di Realme 16 Pro integra una serie di funzioni software esclusive che pescano dall’immaginario della saga: sfondi, icone delle app, animazioni e persino la modalità GT, quella che spreme al massimo le prestazioni, sono state ridisegnate a tema. L’idea è trasformare ogni gesto quotidiano in un piccolo rimando al mondo magico, senza esagerare con la retorica.

Poi c’è la confezione, che è forse il pezzo forte per i collezionisti. Si tratta di una edizione limitata che riproduce il baule di Harry Potter e contiene una serie di accessori personalizzati: la lettera di ammissione a Hogwarts, il biglietto dell’Hogwarts Express in partenza dal binario 9¾, segnalibri con gli stemmi delle quattro Case, cartoline con i personaggi, una cover con il logo della scuola e una spilla per il telefono. Roba da tenere in bella vista, più che da usare.

Cosa c’è sotto la scocca

Sul fronte delle specifiche tecniche il punto di partenza è il modello standard, con qualche upgrade. Lo schermo è un AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 2772 x 1272, refresh rate fino a 144 Hz e luminosità di picco dichiarata di 6500 nit. Il processore è il MediaTek Dimensity 7300 Max 5G, qui affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Il comparto fotografico prevede una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 MP, 1/1,56 pollici, apertura f/1.8 e stabilizzazione ottica, insieme a un ultra grandangolare da 8 MP con campo visivo di 112 gradi. La fotocamera LumaColor si appoggia alla tecnologia LumaColor IMAGE certificata TÜV e nei ritratti punta su un effetto bokeh più morbido e su tonalità della pelle credibili. Davanti c’è un sensore da 50 MP inserito nel foro del display.

Connettività invariata rispetto alla versione normale, quindi 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC, GPS e porta USB-C. Confermata anche la batteria da 6500 mAh con ricarica rapida cablata da 45 W, così come la certificazione IP66/68/69/69K. Il software è Realme UI 7.0 basata su Android 16.

Prezzo e dove trovarlo

A differenza di quanto successo con l’edizione dedicata a Il Trono di Spade, stavolta il telefono attraversa i confini e arriva sul mercato italiano. Realme 16 Pro Harry Potter Edition è venduto in esclusiva da Unieuro, in quantità limitata, al prezzo consigliato di 699,99 euro. Le scorte, trattandosi di una serie speciale, non sono pensate per durare a lungo.

Fonte: TecnoAndroid