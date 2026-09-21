Reacher 4, finale su Prime Video e spin off Neagley già online

hi ha passato l’ultima settimana davanti a Prime Video difficilmente si è allontanato dal mondo di Lee Child, perché Reacher resta saldamente al primo posto fra i titoli più popolari del catalogo in Italia. Il finale della quarta stagione è arrivato il 16 settembre e, nello stesso identico giorno, sono stati pubblicati tutti gli episodi dello spin off Neagley. Una mossa che ha concentrato ricerche e clic su un unico universo narrativo. Vale la pena ricordare che la classifica misura l’interesse degli utenti e non gli ascolti ufficiali comunicati da Amazon. La serie con Alan Ritchson ha ormai accumulato 160 giorni, anche non consecutivi, fra i primi dieci della classifica streaming italiana. Il dato è complessivo e riguarda tutte le piattaforme, mentre il primo posto di questi sette giorni è relativo al solo catalogo Prime Video. Chi apre l’app trova tutte e quattro le stagioni comprese nell’abbonamento, senza costi aggiuntivi.

Jack Reacher sale in metropolitana e trova un altro complotto

Creata per la televisione da Nick Santora e tratta dai romanzi di Lee Child, la serie segue un ex maggiore della polizia militare che attraversa gli Stati Uniti senza fissa dimora e finisce puntualmente dentro i guai degli altri. La quarta stagione adatta Gone Tomorrow, con l’incontro fra Jack Reacher e una donna in evidente difficoltà dentro un vagone della metropolitana. Da lì parte un caso che coinvolge avversari ben più potenti di lui. La premessa basta, il resto conviene scoprirlo guardando.

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Accanto ad Alan Ritchson, tornato nel ruolo principale, ci sono Sydelle Noel, Kevin Weisman, Kathleen Robertson e Marc Blucas. I primi tre episodi erano usciti il 12 agosto, poi Amazon ha proseguito con l’appuntamento settimanale fino alla chiusura. Adesso gli otto episodi sono tutti disponibili insieme alle tre stagioni precedenti, e una quinta è già confermata. Ritchson regge il peso dell’intera operazione. Il registro ricorda quello di Jack Ryan e The Terminal List, ma ridotto all’osso, un uomo che viaggia leggero, osserva molto e risolve parecchie discussioni con le mani. Questa quarta stagione insiste sui combattimenti ravvicinati e concede più spazio agli errori del protagonista, senza tradire il piacere di base, cioè vedere il colosso più preparato della stanza capire chi sta mentendo. Su Rotten Tomatoes la stagione raccoglie il 94% fra i critici, colpiti dal mistero più cupo e dall’azione fisica, mentre il pubblico si ferma al 66%. Il divario è evidente, e convive con il primo posto in classifica. Resiste anche la gag che mette a confronto la corporatura di Ritchson con quella di Tom Cruise.

Slow Horses e Neagley completano un podio tutto seriale

Slow Horses entra direttamente al secondo posto grazie alla sesta stagione, debuttata anch’essa il 16 settembre. Gary Oldman torna nei panni di Jackson Lamb, capo sgradevole e brillantissimo degli agenti scartati dall’MI5. I sei episodi adattano Joe Country e Slough House di Mick Herron e proseguiranno con cadenza settimanale. Su Prime Video la serie si vede tramite il canale Apple TV, che richiede un abbonamento separato.

Neagley parte subito dal terzo posto. Nick Santora e Nicholas Wootton spostano Frances Neagley a Chicago, dove lavora come investigatrice privata e indaga sulla morte sospetta di un vecchio amico. Maria Sten guida tutti gli otto episodi, usciti insieme, con Ritchson come ospite. Un passaggio di consegne quasi perfetto. Le serie in classifica sono sei e i film quattro, con i titoli a episodi a occupare tutta la parte alta. Dark Matter scivola dal secondo al quarto posto e si vede con il canale Apple TV a pagamento. Quinto arriva L’ultima missione: Project Hail Mary, primo film della lista, con 162 giorni fra i primi dieci, più di Reacher, ed è compreso nell’abbonamento. One Piece resta sesto, ma Prime include solo le stagioni dalla prima alla tredicesima, per la ventitreesima serve il canale Crunchyroll. Good Boy è settimo, In the Grey ottavo, The Mentalist scende dal terzo al nono e Marfil, gli opposti, chiude al decimo. Il 23 settembre arriva The Love Hypothesis, Il teorema dell’amore, commedia romantica tratta dal romanzo di Ali Hazelwood con Lili Reinhart e Tom Bateman.

Fonte: TecnoAndroid