Data center, arriva l’etichetta energetica europea dalla A alla G

Le etichette energetiche che da anni accompagnano lavatrici, frigoriferi e televisori potrebbero presto finire anche sui data center, e non è una provocazione: la Commissione Europea sta lavorando a uno schema di classificazione che misuri quanta energia e quanta acqua consumano le grandi infrastrutture digitali, con le solite classi dalla A alla G. Stessa logica degli elettrodomestici, applicata però a capannoni pieni di server che macinano dati ventiquattro ore al giorno.

L’idea di fondo è semplice, quasi banale nella sua efficacia. Se un consumatore riesce a capire in tre secondi che un forno di classe A costa meno da tenere accesso di uno di classe F, allora lo stesso colpo d’occhio può funzionare per chi progetta, finanzia o affitta capacità di calcolo. Solo che qui la posta in gioco è diversa, perché parliamo di consumi che incidono sulla rete elettrica nazionale e, dettaglio spesso trascurato, sulle riserve idriche dei territori.

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Perché l’acqua conta quanto l’elettricità

Nel dibattito pubblico sui data center si parla quasi sempre di kilowattora, molto meno di litri. Eppure il raffreddamento dei server resta uno dei nodi più delicati, e l’uso dell’acqua entra a pieno titolo nella nuova etichetta europea insieme all’efficienza energetica. Non è un parametro secondario, è l’altra metà del problema.

Su questo fronte l’Italia non fa una gran figura. I valori che emergono dalle rilevazioni collocano il nostro Paese peggio della media europea proprio sul consumo idrico, un dato che pesa in un contesto dove la disponibilità di acqua è tutt’altro che garantita e dove le tensioni estive sugli approvvigionamenti sono diventate una costante. Avere una classificazione europea chiara significa, almeno sulla carta, rendere confrontabili strutture che finora si raccontavano ognuna con i propri numeri e le proprie metriche.

Un mercato che cresce e chiede regole

La spinta della Commissione Europea arriva in una fase di espansione tumultuosa. Le richieste di potenza di calcolo salgono, i progetti di nuovi impianti si moltiplicano, e insieme crescono le preoccupazioni di amministrazioni locali e cittadini su quanto costi, in termini ambientali, tenere in piedi l’infrastruttura che sostiene cloud, streaming e servizi digitali di ogni tipo.

Uno schema a classi ha un vantaggio politico non piccolo: costringe a misurare. Chi finisce in fondo alla scala ha un incentivo concreto a intervenire, chi sta in alto può usare il risultato come argomento commerciale. È la stessa dinamica che negli anni ha spinto in avanti l’intero settore degli elettrodomestici, dove le vecchie classi peggiori sono progressivamente sparite dagli scaffali perché nessuno voleva comprarle.

Cosa cambia per chi gestisce le infrastrutture

Per gli operatori la prospettiva di un’etichetta energetica obbligatoria significa mettere mano alla contabilità dei consumi con criteri uniformi. Niente più confronti impossibili tra strutture che dichiarano parametri diversi, ma un metro comune valido da Lisbona a Helsinki.

Le classi dalla A alla G, familiari a chiunque abbia comprato un condizionatore, diventerebbero così il biglietto da visita di ogni struttura. E per l’Italia, con quei numeri sull’acqua che stanno sotto la media continentale, il passaggio sarà tutto fuorché indolore. La trasparenza, quando i dati sono scomodi, tende a produrre pressioni immediate su chi deve poi giustificarli davanti a clienti e istituzioni.

Fonte: TecnoAndroid