Pokémon Pokopia in sconto del 25% su Amazon per la Festa Prime

Chi aspettava il momento giusto per mettere le mani su Pokémon Pokopia ha adesso un buon motivo per farlo, perché su Amazon il gioco è disponibile con uno sconto del 25% in occasione della Festa delle Offerte Prime. Il prezzo finale scende così a 59,90 euro, una cifra che rende decisamente più accessibile uno dei titoli più curiosi arrivati di recente nell’universo dei mostriciattoli tascabili. L’offerta è attiva sulla pagina dedicata del noto store online e riguarda la versione pensata per la nuova console di casa Nintendo.

Vale la pena ricordare infatti che Pokémon Pokopia è un’esclusiva Nintendo Switch 2, quindi chi possiede ancora soltanto il modello precedente dovrà tenerne conto prima di approfittare della promozione. Per tutti gli altri l’occasione è piuttosto ghiotta, soprattutto considerando la natura del gioco, che punta su ritmi rilassati e su un’esperienza da godersi con calma, magari anche in compagnia.

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Un mondo abbandonato da riportare in vita

L’idea alla base di Pokémon Pokopia è semplice ma affascinante. I giocatori vengono catapultati in un luogo ormai deserto e dimenticato, un territorio che ha perso ogni traccia di vitalità e che va ricostruito praticamente da zero. A fare la differenza qui non sono le lotte o la cattura compulsiva delle creature, ma la creatività e la collaborazione, vere e proprie armi per trasformare un ambiente spoglio in qualcosa di accogliente.

Il cuore dell’avventura ruota attorno alla creazione di habitat dedicati ai Pokémon. Ogni creatura ha le proprie esigenze e le proprie richieste, e il compito di chi gioca è proprio quello di esaudirle un passo alla volta. Man mano che i desideri dei Pokémon vengono soddisfatti, il paesaggio cambia volto e si riempie gradualmente di vita, colori e movimento. Un processo lento, quasi contemplativo, che premia la pazienza più della fretta.

C’è poi un aspetto particolarmente interessante. Per portare a termine l’impresa sarà possibile imparare le mosse dei Pokémon stessi e lavorare fianco a fianco con loro. Le abilità acquisite non restano fini a sé stesse ma diventano strumenti concreti per intervenire sul mondo di gioco, modellarlo e dare forma a nuovi spazi e costruzioni. Insomma, le creature non sono semplici ospiti da accudire ma veri compagni di lavoro.

Case da arredare e multiplayer fino a quattro giocatori

Uno degli elementi più centrali dell’esperienza è la possibilità di costruire e personalizzare gli ambienti. Le abitazioni realizzate durante l’avventura possono essere decorate in tanti modi diversi, lasciando spazio al gusto di ciascuno. A questo proposito il titolo include anche un bonus speciale, ovvero un tappeto a tema Ditto ottenibile fino al 31 gennaio 2027. Si tratta di un piccolo extra pensato per aggiungere un tocco ispirato al celebre Pokémon mutaforma alle case create nel corso del gioco.

Non manca nemmeno la componente sociale, che in un titolo di questo genere ha un peso tutt’altro che secondario. Pokémon Pokopia propone infatti diverse possibilità per giocare insieme ad altre persone, con un multiplayer che supporta fino a quattro partecipanti. In questo modo amici e familiari possono collaborare nella costruzione degli habitat e contribuire tutti insieme alla rinascita del mondo di gioco, dividendosi i compiti e condividendo i progressi.

Chi era rimasto incuriosito da questa formula così diversa dal solito per la serie trova quindi su Amazon un’opportunità concreta per provarla spendendo meno. Con la Festa delle Offerte Prime il prezzo di Pokémon Pokopia per Nintendo Switch 2 si ferma a 59,90 euro, grazie al taglio del 25% applicato sul prezzo di listino.

Fonte: TecnoAndroid