Xbox Elite Series 3, leak svela stick anti-drift e rotella audio

Il controller Xbox Elite Series 3 potrebbe essere più vicino del previsto, almeno a giudicare dai nuovi dettagli emersi in queste ore. Si tratterebbe della versione evoluta del pad “pro” ufficiale di Microsoft, pensata per chi cerca un dispositivo di fascia alta e destinata a portare con sé una serie di miglioramenti rispetto al modello attualmente in commercio.

Già un paio di mesi fa erano circolate alcune presunte foto di questa periferica. Dal punto di vista estetico il nuovo modello appariva molto simile all’Elite Series 2, se non per la presenza di due nuovi tasti dalla funzione ancora misteriosa e per poche altre variazioni. Tutte le caratteristiche di personalizzazione che da sempre contraddistinguono la gamma Elite risultavano comunque presenti, segno che la filosofia di base non sarebbe cambiata.

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Adesso il quadro si fa più nitido grazie a un leak che sembra provenire direttamente dal sistema interno di Xbox Design Lab, il servizio con cui Microsoft permette di creare pad su misura. Le informazioni trapelate sono decisamente più precise rispetto alle immagini viste in passato e descrivono un controller che, pur restando fedele all’aspetto del predecessore, presenterebbe revisioni ed evoluzioni piuttosto importanti sotto la scocca.

Stick magnetici e vibrazione più raffinata

La novità che probabilmente attirerà più attenzione riguarda gli stick analogici. Stando ai documenti emersi, Xbox Elite Series 3 adotterebbe stick con tecnologia a Effetto Hall e TMR, offrendo la possibilità di scegliere fra le due soluzioni. Entrambe si basano sulla rilevazione magnetica e questo dovrebbe eliminare il rischio di drifting, il fastidioso problema per cui la levetta registra movimenti anche quando nessuno la sta toccando.

Un altro passo avanti significativo arriverebbe dalla vibrazione, che verrebbe ripensata grazie all’impiego di elementi aptici avanzati. Nei file trapelati si parla infatti di motori basati su Impulse Triggers (ERM) affiancati da Advanced Haptics (VCA). Il risultato atteso è un feedback più vario in termini di intensità e allo stesso tempo meno rumoroso, quindi più piacevole durante le sessioni di gioco prolungate.

Dalle impostazioni emerse spunta poi una rotella per l’audio. Con ogni probabilità si tratterebbe di un sistema pensato per regolare il volume direttamente dal pad, senza dover passare dai menu della console o dalle cuffie. Un dettaglio pratico che, se confermato, renderebbe più immediata la gestione del suono durante le partite.

Personalizzazione estetica e due versioni in arrivo

Sul fronte dell’aspetto il nuovo pad punterebbe molto sulla personalizzazione. Sarebbero previsti design metallici, diverse opzioni cromatiche e perfino la possibilità di aggiungere incisioni. Anche le levette in stile paddle collocate sul dorso del controller potrebbero essere modificate in maniera più profonda rispetto al passato, con vari design tra cui scegliere.

Lo stesso discorso varrebbe per la croce direzionale, che continuerebbe a essere un elemento intercambiabile ma con un ventaglio di opzioni più ampio. Diversi design sarebbero infatti disponibili per adattare il pad alle preferenze di ciascun giocatore e al genere di titolo affrontato.

Per quanto riguarda la distribuzione, Xbox Elite Series 3 dovrebbe arrivare sul mercato in due versioni. La prima sarebbe un pacchetto completo, contenente con buona probabilità tutti gli accessori e l’intera gamma di possibilità di personalizzazione. La seconda sarebbe invece un set base, con una dotazione ridotta di elementi e forse anche alcune caratteristiche hardware in meno rispetto al modello più ricco.

Fonte: TecnoAndroid