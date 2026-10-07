Motorola Moto Tag 2, pack da 4 in sconto del 36% su Amazon

Chi cerca un sistema di localizzazione affidabile per chiavi, zaini e valigie, capace di funzionare bene sia in casa sia all’aperto, ha adesso un motivo in più per guardare a Motorola Moto Tag 2. La confezione da quattro pezzi è infatti protagonista della Festa delle Offerte Prime su Amazon, dove viene proposta con uno sconto del 36% rispetto al prezzo di listino. Il ribasso riguarda un accessorio che punta su una doppia tecnologia di tracciamento, una combinazione che prima non si era mai vista su un dispositivo di questo tipo. Il prezzo è di 89,90 euro.

Precisione al centimetro per chi usa Android

Motorola ha svelato il suo nuovo tracker al CES 2026, inserendolo nella famiglia “Moto Things” con un obiettivo piuttosto chiaro: contendere ad Apple AirTag il ruolo di riferimento, ma sul versante Android. Il cuore del progetto sta nell’abbinamento tra UWB e Bluetooth 6.0 con Channel Sounding, e proprio su quest’ultimo fronte Moto Tag 2 è stato il primo prodotto sul mercato ad adottare la tecnologia. Le due soluzioni lavorano in modo complementare. La banda Ultra Wideband assicura una precisione inferiore al metro entro una distanza di circa 10 metri, mentre il Channel Sounding si spinge fino a misurazioni centimetriche, una caratteristica che torna particolarmente utile quando un oggetto sparisce da qualche parte tra le mura domestiche.

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Anche il resto della scheda tecnica ha argomenti solidi. Il localizzatore vanta la certificazione IP68 e resiste quindi a polvere e acqua fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti. La batteria è una classica CR2032 sostituibile, con un’autonomia dichiarata che va da 500 a oltre 600 giorni. Non manca un altoparlante integrato da 77 dB, pensato per individuare l’oggetto a orecchio quando si trova nei paraggi. La scocca unisce plastica e metallo in un formato compatto da 31,9 × 31,9 × 8,0 mm, per un peso compreso tra 7,5 e 8,5 grammi.

Nella confezione si trovano due unità nella tinta Pantone Arabesque e due nella Pantone Laurel Oak, frutto di una collaborazione che privilegia un’estetica discreta ma curata. C’è però un dettaglio da tenere presente. Per sfruttare davvero il Channel Sounding servono Android 16 e un hardware Bluetooth 6.0 compatibile, requisiti che per ora soltanto pochi telefoni di fascia alta come Google Pixel 10 rispettano in pieno. Sul piano della privacy, invece, Motorola garantisce la crittografia end to end dei dati di posizione e un sistema di allerta che segnala la presenza di tracker sconosciuti al seguito dell’utente.

Il prezzo scende a 89,90 euro

Di listino la confezione da quattro costa 139,90 euro, ma con la promozione dedicata agli abbonati Prime il Moto Tag 2 passa a 89,90 euro. Si tratta di un taglio del 36% che si traduce in un risparmio netto di 50 euro. Nelle settimane precedenti il prezzo era rimasto stabile, senza oscillazioni degne di nota, e questo rende l’occasione piuttosto concreta per chi vuole portarsi a casa quattro localizzatori con tecnologia di ultima generazione spendendo decisamente meno rispetto al lancio. L’offerta è disponibile su Amazon.

Fonte: TecnoAndroid