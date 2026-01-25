Poco X8 Pro Iron Man Edition in arrivo, ecco cosa sappiamo

Lo scorso anno il produttore tech Poco ha reso disponibile un’edizione speciale del suo top di gamma Poco X7 Pro e a quanto pare quest’anno farà il bis. In queste ultime ore, infatti, è stata rivelata la presenza nei piani dell’azienda del nuovo Poco X8 Pro Iron Man Edition. Proprio quest’ultimo modello ha infatti ricevuto la certificazione dell’ente NBTC.

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Poco X8 Pro Iron Man Edition, il nuovo device riceve la certificazione NBTC

Il prossimo Poco X8 Pro Iron Man Edition ha da poco ricevuto l’importante certificazione dell’ente NBTC. L’arrivo di quest’ultima ci suggerisce dunque l’imminente arrivo sul mercato di questa edizione speciale del suo prossimo top di gamma. L’azienda sembra dunque intenzionata a replicare il successo dello scorso anno, quando presentò sul mercato Poco X7 Pro Iron Man Edition.

Lo smartphone in questione è stato dunque certificato dalla NBTC, in particolare con il numero di modello 2511FPC34G. Oltre a questo, però, la certificazione non ha rivelato ulteriori dettagli. Una delle sue peculiarità sarà sicuramente il suo design. Il modello dello scorso anno aveva infatti un look e una backcover chiaramente ispirati al noto supereroe del mondo della Marvel, ovvero Iron Man. Non ci sono dubbi che anche il nuovo modello avrà un design così ispirato, anche se non conosciamo con esattezza i dettagli precisi.

Per quanto riguarda le sue caratteristiche, invece, non ci dovrebbero essere differenze con la versione classica, ovvero il prossimo Poco X8 Pro. Quest’ultimo modello dovrebbe arrivare ormai a brevissimo sul mercato mobile. Tra le sue caratteristiche principali, sappiamo che a bordo sarà presente uno dei processori di fascia alta del produttore tech MediaTek, in particolare il soc MediaTek Dimensity 8500.

Tra i modelli attesi dovrebbe arrivare anche il prossimo Poco X8 Pro Max. Secondo i rumors, quest’ultimo dovrebbe essere alimentato da un processore più potente, ovvero il soc MediaTek Dimensity 9500.