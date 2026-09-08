Huawei Pura X Max: due nuove colorazioni prima di iPhone Ultra

Huawei anticipa tutti e mette sul tavolo il suo Pura X Max, il pieghevole dal formato passaporto che si mostra in due nuove colorazioni alla vigilia della conferenza fissata per il 7 settembre. Non un modello inedito, va detto subito, ma una variante cromatica che arriva con un tempismo tutt’altro che casuale, proprio mentre il mercato guarda con curiosità a quello che dovrebbe essere il prossimo grande passo di Apple nel mondo dei telefoni richiudibili. La fuga di notizie riguarda appunto due tinte finora mai viste su questo dispositivo. Un dettaglio che, preso da solo, sembrerebbe minuscolo. Eppure nel calendario dei lanci conta parecchio, perché permette al marchio cinese di tenere accesa l’attenzione su un prodotto già presentato senza dover per forza tirare fuori hardware nuovo.

Il formato passaporto che Huawei continua a portare avanti

Il formato passaporto resta la caratteristica più riconoscibile di questa famiglia. Si tratta di un’interpretazione diversa rispetto ai pieghevoli più diffusi, quelli che si aprono come un libro allungandosi in verticale. Qui la logica è un’altra, con proporzioni che ricordano appunto un documento di viaggio, più larghe che alte una volta aperto lo schermo. Una scelta di design che Huawei ha deciso di coltivare invece di allinearsi alle soluzioni più battute dalla concorrenza.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il risultato è un dispositivo che si distingue a colpo d’occhio, e questo per un’azienda che gioca su un mercato affollatissimo non è un vantaggio da poco. Le nuove colorazioni del Pura X Max vanno esattamente in quella direzione, cioè rafforzare l’identità visiva di un prodotto che punta a farsi notare più per la forma che per la scheda tecnica.

La partita che si gioca prima di iPhone Ultra

Il riferimento a iPhone Ultra non è casuale. L’attesa attorno al futuro pieghevole di Cupertino ha creato una specie di vuoto in cui i produttori cinesi si muovono con una certa disinvoltura, occupando spazio mediatico prima che il colosso americano arrivi a ridefinire le carte in tavola. Anticipare significa costruire un vantaggio narrativo, presentarsi come chi sperimenta da tempo mentre altri devono ancora debuttare.

La conferenza del 7 settembre dovrebbe quindi servire proprio a questo, cioè consolidare la presenza del marchio nel segmento dei pieghevoli con un aggiornamento leggero ma visibile. Le nuove tinte, trapelate in anticipo come spesso accade in questi casi, sono un assaggio di quello che verrà mostrato ufficialmente sul palco.

C’è poi un aspetto che vale la pena sottolineare. Le anticipazioni non nascono quasi mai per caso, e una fuga di notizie a poche ore da un evento ha molto l’aria di una mossa calcolata. Serve a far circolare il nome del prodotto, a generare conversazione, a preparare il terreno. Un meccanismo collaudato che funziona ancora bene, soprattutto quando il prodotto in questione ha già una sua riconoscibilità. Per chi segue da vicino l’evoluzione degli schermi flessibili, il Pura X Max resta uno dei tentativi più interessanti di uscire dallo schema classico. Non tanto per le prestazioni, quanto per l’idea che un telefono richiudibile possa avere proporzioni diverse da quelle che il mercato ha imparato a considerare standard. Le due nuove colorazioni saranno svelate ufficialmente durante l’appuntamento del 7 settembre.