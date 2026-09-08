Realme 16 Pro, l’edizione Harry Potter appare su Flipkart

Un’edizione speciale di Realme 16 Pro dedicata al mondo di Harry Potter sembra essere davvero dietro l’angolo, e non per una voce di corridoio qualsiasi: il teaser è comparso direttamente sulle pagine di Flipkart, il gigante dell’ecommerce indiano, che di solito non si muove a caso quando prepara il terreno a un lancio. Restano però alcune zone d’ombra, perché un paio di leaker che avevano ripreso l’avvistamento aggiungendo dettagli hanno poi fatto sparire i propri post. Difficile dire con certezza il motivo, l’ipotesi più ragionevole è una richiesta arrivata dal produttore per non bruciare l’effetto sorpresa. Come spesso accade, però, il materiale aveva già fatto il giro della rete.

Il teaser che parla di magia senza nominarla

L’immagine promozionale gioca tutto sull’allusione. Lo slogan scelto è let the magic begin, e la scena mostra tre valigie vintage impilate su un carrello portabagagli, appoggiate contro un muro di mattoni rossi. Chiunque abbia visto almeno un film tratto dai romanzi di J. K. Rowling non ha bisogno di spiegazioni: quello è il binario 9 e ¾ della stazione di King’s Cross a Londra, il punto di partenza del treno per Hogwarts. Curioso il fatto che né il nome né il marchio Harry Potter compaiano nel materiale ufficiale, un dettaglio che però non cambia nulla, perché il rimando resta lampante.

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A completare il quadro sono arrivate le immagini pubblicate dal leaker Sudhanshu Ambhore, poi rimosse nel giro di poche ore. Da quelle foto si intuisce il lavoro fatto sulla scocca: finitura posteriore marrone scuro con effetto pelle, una trama geometrica lungo la superficie e rifiniture dorate che corrono sul bordo. Il pezzo forte, comunque, sta al centro, dove è stato applicato lo stemma metallico di Hogwarts con i simboli delle quattro case e il motto ufficiale della scuola, quel Draco Dormiens Nunquam Titillandus che i fan conoscono a memoria. Nella parte bassa del retro, questa volta, il marchio Harry Potter compare in chiaro.

Quanto costa oggi il modello standard

Sul fronte prezzi non ci sono ancora indicazioni per la versione a tema, mentre la variante ordinaria si trova già in giro a cifre interessanti. Realme 16 Pro è acquistabile online su Aliexpress.com a 272 euro, una quotazione che rende il rapporto qualità prezzo discreto, pur con una ventina di modelli in circolazione capaci di fare meglio sotto il profilo puramente tecnico. Altre proposte di vendita lo collocano a 346 euro e a 359 euro, differenze legate ai canali e alle configurazioni disponibili.

Va detto che le edizioni celebrative di questo tipo raramente toccano l’hardware, e nulla nel materiale emerso lascia pensare a modifiche sotto la scocca. Il ragionamento è tutto estetico e di collezionismo, con un upper midrange che viene vestito da oggetto da esposizione. Il segmento in cui si muove il dispositivo è del resto uno dei più affollati, e trovare un elemento di riconoscibilità immediata può fare la differenza in vetrina, soprattutto in India, mercato dove queste operazioni funzionano storicamente bene. Non è chiaro quando arriverà l’annuncio ufficiale né se la distribuzione riguarderà anche altri Paesi oltre a quello asiatico. Il teaser su Flipkart, però, indica un lancio piuttosto vicino, con tutti gli elementi tipici di una campagna già pronta a partire. L’ultimo aggiornamento sulla vicenda risale al 7 settembre 2026.