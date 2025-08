Xiaomi POCO X7 Pro con uno sconto folle del 23% su Amazon

Lo smartphone Xiaomi POCO X7 Pro 12+256GB giunge sul mercato con l’obiettivo di conquistare il maggior numero possibile di utenti. Non a caso, infatti, l’azienda ha puntato sulla progettazione e realizzazione di un device completo, con caratteristiche che sono in grado di competere con quelle di altri dispositivi. Oggi, inoltre, Amazon offre uno sconto sul prezzo di listino consentendovi anche di risparmiare una somma di denaro considerevole rispetto ad altri giorni.

Se siete in cerca di un nuovo smartphone, dunque, questo Xiaomi POCO X7 Pro fa al caso vostro. Non dimentichiamo che tra i tanti punti di forza, il display dispone di una tecnologia innovativa che consente di offrire contenuti sempre brillanti in tutte le condizioni di luce.

Xiaomi POCO X7 Pro: oggi in offerta su Amazon

Non solo un display AMOLED da 1,5K CrystalRes da 6,67 pollici, che offre una luminosità di picco ultra-elevata e immagini straordinarie, ottimizzando al tempo stesso l’efficienza energetica, ma anche la dotazione della prima architettura CPU ARM Cortex-A725 al mondo con un design All-Big-Core e un’avanzata tecnologia di processo a 4nm per giochi e multitasking ottimizzati.

Nessun problema anche in caso di contatto con acqua e polvere. Il POCO X7 Pro è dotato di certificazione IP68 che garantisce resistenza ad acqua e polvere. Nello specifico, non subisce danneggiamenti fino a 1,5 metri di acqua. Infine, non possiamo porre per un attimo l’attenzione sulla tecnologia LiquidCool 4.0 e sul sistema di raffreddamento più potente della serie X di cui è dotato questo smartphone.

Grazie alla presenza di una batteria da 6.000mAh con ricarica ultra veloce HyperCharge da 90W l’ansia da autonomia sarà solamente un lontano ricordo dei vostri vecchi smartphone. Approfittate subito dello sconto Amazon per pagare questo Xiaomi POCO X7 Pro solamente 309,90 euro anziché 399,99 euro.