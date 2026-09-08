Android 17 arriva su Sony Xperia 1 VIII con la modalità desktop

Android 17 ha iniziato a raggiungere gli smartphone Sony, e il primo a riceverlo è come da tradizione il flagship Xperia 1 VIII, seguito a ruota dai fratelli maggiori delle generazioni precedenti. Il pacchetto messo insieme dal marchio giapponese non è un semplice ritocco di facciata, perché porta con sé la modalità desktop, una manciata di opzioni di personalizzazione in più e qualche ritocco pensato per chi usa il telefono anche come strumento di lavoro.

La versione stabile del nuovo sistema operativo era arrivata lo scorso mese di giugno, quindi Sony si presenta all’appuntamento con un po’ di calma, ma almeno con una lista di modelli coinvolti abbastanza generosa. La distribuzione è già partita in Europa e le prime segnalazioni arrivano da Regno Unito e Germania, con firmware siglato 73.1.A.2.61 e un file OTA relativamente contenuto, circa 1,2 GB.

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Modalità desktop, tastiera e mouse: cosa cambia davvero

La novità che salta subito all’occhio è appunto la modalità desktop, che permette di collegare Xperia 1 VIII a un display esterno e di usare le applicazioni con un’interfaccia pensata per lo schermo grande. Non è un dettaglio secondario, considerando che a quel punto lo smartphone diventa una specie di piccolo computer da portare in tasca. A completare il quadro c’è il supporto a tastiera e mouse esterni, utile per consultare documenti o gestire la posta elettronica senza impazzire con la tastiera virtuale.

C’è poi una buona notizia per chi ha comprato un flagship Sony nelle due generazioni precedenti, perché la modalità desktop non resterà appannaggio esclusivo dell’ultimo arrivato ma verrà estesa anche a Xperia 1 VII e Xperia 1 VI. Una scelta non scontata, visto quanto spesso funzioni del genere vengono riservate al modello più recente per ragioni più commerciali che tecniche.

Sul fronte estetico, il menù Sfondo e stile è stato rivisto con sfondi inediti, nuovi stili di orologio e la possibilità di intervenire su forma e stile delle icone delle app. Chi ama sistemare la schermata home fino all’ultimo pixel avrà di che divertirsi. Anche il pannello delle impostazioni rapide si adegua: i tile ora si possono riorganizzare e ridimensionare, e quelli più grandi mostrano pure una breve descrizione della funzione a cui corrispondono.

Un altro capitolo interessante riguarda la registrazione dello schermo, e qui il merito va tutto ad Android 17. Diventa possibile registrare l’intera schermata oppure una singola applicazione, catturando allo stesso tempo l’audio del dispositivo e quello del microfono. Comodo per chi realizza tutorial o vuole semplicemente documentare qualcosa senza passare da software di terze parti.

Restando sul top di gamma, arriva anche un ritocco al chiacchierato AI Camera Assistant: in modalità Photo si possono ora salvare e rinominare fino a tre preset personalizzati, così da richiamarli al volo a seconda della situazione di scatto.

Quali Xperia ricevono l’aggiornamento

I modelli coinvolti nel rilascio di Android 17 sono cinque in tutto. Oltre a Xperia 1 VIII, Xperia 1 VII e Xperia 1 VI, la lista comprende anche i medi di gamma Xperia 10 VIII e Xperia 10 VII. Un ventaglio piuttosto ampio, che copre sia la fascia alta sia quella intermedia del catalogo Sony.

Il produttore però non ha comunicato le tempistiche precise per ciascun dispositivo, e al momento le uniche segnalazioni concrete riguardano il flagship. Per gli altri, prevedibilmente, i tempi di attesa saranno più lunghi, come accade praticamente sempre quando un major update inizia il suo giro tra i vari mercati.