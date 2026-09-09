Mayday su Apple TV: Reynolds e Branagh tra spie e risate

Su Apple TV arriva una prima mondiale: domani, venerdì 4 settembre 2026, debutta in contemporanea globale Mayday, la commedia d’azione firmata Apple Original Films che tiene banco da mesi tra addetti ai lavori e appassionati. Dietro la macchina da presa ci sono John Francis Daley e Jonathan Goldstein, che del film sono anche sceneggiatori e produttori, mentre davanti all’obiettivo si muove una coppia che sulla carta promette scintille: Ryan Reynolds e Kenneth Branagh. La produzione porta la firma di Skydance Media.

Il comunicato ufficiale di Apple TV Press la mette giù così: Reynolds e Branagh uniscono le forze in una commedia d’azione che mescola i generi e ribalta il classico thriller di spionaggio. Detto in altre parole, l’idea è prendere lo schema della spia in territorio ostile e girarlo dalla parte opposta, con il ritmo della commedia a fare da motore. Non stupisce che l’attesa sia alta sia dalla critica sia dal pubblico.

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La trama di Mayday, tra Guerra Fredda e alleanze improbabili

La storia parte da una missione top secret finita male. Il tenente della Marina statunitense Troy “Assassin” Kelly, interpretato da Reynolds, viene mandato in territorio russo nel pieno della Guerra Fredda. L’operazione salta, e lui resta bloccato dietro le linee nemiche, senza appoggi e senza via di fuga. A trovarlo è Nikolai Ustinov, il personaggio affidato a Branagh: un ex agente del KGB burbero, poco incline ai convenevoli, ma con una passione tutta sua per la cultura americana.

Troy pensa di essere spacciato. E invece proprio da quell’incontro nasce un’alleanza tanto improbabile quanto necessaria, che potrebbe portare non solo alla sua salvezza ma anche a un legame che nessuno dei due aveva messo in conto. È su questo cortocircuito, il soldato americano e la vecchia spia sovietica costretti a intendersi, che Mayday costruisce la sua parte comica e insieme la sua tensione.

Le altre novità di settembre 2026 su Apple TV

Il mese, però, non si esaurisce con il film. Il catalogo di Apple TV per settembre 2026 aggiunge altri tre titoli, tutti piuttosto diversi tra loro.

Il 9 settembre 2026 arriva Last Seen. Undici anni prima, la vita del detective Ian Ridley, interpretato da Patrick Brammall, era cambiata per sempre: la figlia Maggie, ancora bambina, era scomparsa senza lasciare traccia. Oggi Ridley lavora al centralino della polizia e l’unica cosa che lo tiene in piedi è il rifiuto ostinato di accettare quella sparizione come definitiva. Poi, un giorno, riceve la telefonata disperata di un’adolescente e si convince che sia lei. Da lì in avanti farà qualsiasi cosa per ritrovarla e rimettere insieme la sua famiglia, costi quel che costi.

Il 16 settembre 2026 tocca alla sesta stagione di Slow Horses, lo spy drama che ha fatto dell’umorismo nero il proprio marchio di fabbrica. Al centro c’è sempre quella squadra di agenti dell’intelligence britannica finiti nel reparto dell’MI5 dove vengono parcheggiate le spie che hanno sbagliato una volta di troppo. A guidarli, il brillante e insopportabile Jackson Lamb, interpretato dal premio Oscar Gary Oldman. Tra inganni, sgambetti interni e minacce ben più concrete, il gruppo si ritrova ancora una volta a difendere il Regno Unito.

Chiude il mese, il 23 settembre 2026, Brothers. Matthew McConaughey e Woody Harrelson interpretano una versione romanzata di se stessi, e la loro amicizia di una vita viene messa sottosopra da un sospetto che nessuno dei due aveva previsto: potrebbero essere fratelli. Tutto parte dal matrimonio della figlia di Woody, che va a monte. Lui raduna la famiglia e parte per Austin, destinazione il ranch di Matthew, per un soggiorno che nelle intenzioni doveva essere rigenerante. Le cose si complicano quando Ma Mac, la madre di Matthew interpretata da Holland Taylor, si lascia sfuggire un segreto sepolto da decenni. Mentre Woody rivolta il ranch alla ricerca della verità, Matthew deve fare i conti con una crisi d’identità di natura completamente diversa: una possibile candidatura a Governatore del Texas. Ne esce una storia caotica e divertente su amicizia, famiglia, fama e sul confine sottile che separa il mito dalla realtà.