Google Messaggi, arrivano temi e sfondi personalizzati per le chat

Chi passa buona parte della giornata dentro le conversazioni di Google Messaggi ha ora un motivo in più per aprire il menu delle impostazioni, perché l’app ha iniziato a distribuire temi, colori e sfondi personalizzati da applicare a ogni singola chat. Niente di rivoluzionario nel funzionamento della messaggistica, sia chiaro, ma un ritocco estetico che molti utenti chiedevano da tempo e che finalmente arriva sui telefoni. La logica è semplice: si sceglie un’immagine di sfondo, si decide il colore delle bolle e la conversazione cambia aspetto.

C’è un dettaglio che vale la pena sottolineare subito, perché evita fraintendimenti. La personalizzazione resta privata, viene mostrata soltanto sul dispositivo di chi la imposta e non tocca in alcun modo quello che vede l’altra persona. In pratica, si può trasformare la chat con il gruppo di amici in un tripudio di colori senza che nessuno se ne accorga dall’altra parte dello schermo.

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Come funzionano gli sfondi e i colori delle bolle

Google mette a disposizione una libreria di sfondi già pronti, organizzati per categorie tematiche come animali o paesaggi, e permette anche di pescare direttamente dalla galleria del telefono. Quindi via libera alla foto di famiglia per il gruppo che sta organizzando la rimpatriata tra cugini, oppure a un’immagine più sobria e discreta per i contatti di lavoro, dove magari un tramonto tropicale rischia di stonare parecchio.

Una volta selezionata l’immagine, il colore delle bolle si adatta in automatico. L’obiettivo è mantenere il testo leggibile e la combinazione visivamente coerente con lo sfondo, cosa non scontata quando si carica una foto piena di contrasti. Chi non si accontenta della scelta automatica può intervenire a mano, perché resta sempre disponibile un carosello di colori da scorrere e regolare a piacere.

La procedura per attivare tutto questo è rapida. Basta aprire la conversazione, toccare il nome del contatto o del gruppo in cima allo schermo, oppure passare dal menu a tre puntini. Da lì si arriva alla voce Tema della chat, che raccoglie sia la selezione del colore sia quella dello sfondo. Prima di confermare compare un’anteprima, così si evita di ritrovarsi con accostamenti discutibili, e in qualsiasi momento si può tornare alla visualizzazione predefinita passando dallo stesso menu.

Una funzione riservata alle chat RCS

Qui arriva il limite più importante da conoscere. I temi funzionano esclusivamente sulle chat RCS, il protocollo che negli ultimi anni ha progressivamente preso il posto degli SMS tradizionali e che ha accorciato la distanza tra Google Messaggi e app come WhatsApp o iMessage. L’RCS porta con sé conferme di lettura, condivisione di foto e video in alta definizione e crittografia delle conversazioni, un pacchetto di funzioni che gli SMS non hanno mai potuto offrire.

La conseguenza è diretta: se l’interlocutore usa un telefono non compatibile e lo scambio di messaggi resta ancorato al formato SMS classico, la personalizzazione non è disponibile. Quelle conversazioni continueranno ad avere l’aspetto di sempre, senza sfondi e senza colori scelti dall’utente.

Sul fronte della disponibilità, l’aggiornamento è in fase di rollout, quindi la distribuzione avviene in modo graduale e non tutti i dispositivi vedranno comparire l’opzione nello stesso momento. Google ha comunque già pubblicato una pagina di supporto ufficiale dedicata alla funzione, segno che il lancio è ormai avviato e che l’arrivo sui telefoni è solo questione di tempo.