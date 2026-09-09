La Luna è nata in poche ore? Le nuove simulazioni sull’impatto

La formazione della Luna potrebbe essere stata questione di poche ore, non di secoli geologici. È l’idea che emerge da nuove simulazioni dedicate al grande impatto che, secondo la ricostruzione più accreditata, avrebbe dato origine al nostro satellite: uno scontro tra la Terra primordiale e un altro corpo planetario, con un esito tutt’altro che lento. Roma non è stata costruita in un giorno, dice il proverbio. La Luna, forse, in un pomeriggio sì.

Il punto interessante non è tanto la velocità in sé, quanto la condizione che la rende possibile. Le simulazioni indicano infatti che tutto dipenderebbe dalle temperature dei due pianeti coinvolti nella collisione. Un dettaglio che sembra secondario e invece cambia completamente il risultato finale, perché materiali più caldi o più freddi si comportano in modo diverso quando vengono polverizzati, fusi e rimescolati in una collisione di quelle proporzioni.

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Un impatto gigante e una Luna nata in fretta

L’ipotesi dell’impatto gigante è da tempo il modello di riferimento per spiegare da dove arrivi il satellite che ci gira attorno. Nella versione classica, lo scontro solleva una enorme quantità di detriti che restano in orbita attorno alla Terra e poi, con calma, si aggregano fino a formare un corpo solido. Un processo graduale, insomma, con un disco di materiale che impiega tempo a compattarsi.

Le nuove simulazioni raccontano una storia diversa e parecchio più brusca. In alcuni scenari la Luna non si costruisce pezzo dopo pezzo, ma si forma quasi immediatamente dopo l’impatto, come conseguenza diretta della dinamica dello scontro. Il materiale espulso, invece di disperdersi in un disco destinato ad aggregarsi lentamente, finisce per compattarsi in tempi rapidissimi. Ore, non millenni.

Perché la temperatura cambia tutto

Il fattore decisivo, nelle ricostruzioni al computer, è lo stato termico dei corpi che si scontrano. Due pianeti caldi reagiscono in un modo, due corpi più freddi in un altro, e la differenza si vede nel destino dei detriti. La temperatura influenza quanto materiale viene vaporizzato, come si distribuisce attorno alla Terra e con quale efficienza riesce a riunirsi in un unico oggetto.

È un elemento che nelle simulazioni precedenti veniva spesso trattato in modo più approssimativo e che invece, se cambiato anche di poco, porta a risultati molto diversi. In pratica lo stesso impatto, con le stesse masse e le stesse velocità, può produrre una Luna quasi istantanea oppure un lungo processo di accrescimento, a seconda di quanto erano caldi i protagonisti dello scontro.

Cosa significa per lo studio del nostro satellite

La differenza non è accademica. Una Luna nata in poche ore porterebbe con sé una composizione chimica e una struttura interna diverse rispetto a una nata da un disco di detriti raffreddato lentamente. E questo si riflette su ciò che i campioni lunari e le misure orbitali possono raccontare oggi, a distanza di miliardi di anni.

Le simulazioni non chiudono la partita, ma spostano l’attenzione su una variabile finora poco valorizzata. Chi studia l’origine del sistema Terra Luna si trova davanti a un ventaglio di scenari più ampio del previsto, in cui la stessa collisione può generare esiti opposti. E il discrimine, a quanto pare, sta nel calore accumulato dai due mondi prima ancora che si toccassero.