Osservaprezzi Carburanti, pregi e limiti dell’app del ministero

Chi fa rifornimento ogni settimana sa bene quanto pesino sul bilancio familiare i rincari di benzina e diesel, ed è proprio per questo che le app per trovare i distributori meno cari sono diventate uno strumento quasi indispensabile per molti automobilisti. Esiste un’applicazione ufficiale messa a disposizione dallo Stato e accanto a questa si trovano diverse alternative private che sfruttano gli stessi dati per presentarli in modo differente. Conoscere le caratteristiche di ciascuna aiuta a scegliere quella più adatta alle proprie abitudini di guida.

Il punto di partenza è sempre lo stesso, cioè un archivio pubblico che raccoglie le tariffe comunicate direttamente da chi gestisce le stazioni di servizio. Da questa base nascono strumenti con approcci anche molto diversi tra loro, ma tutti hanno lo scopo di rendere più trasparente il prezzo dei carburanti lungo la rete italiana.

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Osservaprezzi Carburanti, l’app ufficiale del ministero

Dal luglio scorso è disponibile per iPhone e Android Osservaprezzi Carburanti, l’applicazione ufficiale del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il servizio raccoglie i listini di benzina, diesel, Gpl e metano forniti dai gestori degli impianti e li rende consultabili in un unico posto. Si tratta quindi di una fonte istituzionale, alimentata dalle comunicazioni di chi lavora ogni giorno alla pompa.

L’app è gratuita e permette di visualizzare tutte le stazioni censite sul territorio. Una funzione particolarmente utile è il confronto tra la cifra praticata da un singolo distributore e la media regionale, così da capire in pochi istanti se il costo al litro è in linea con quello della zona oppure se conviene spostarsi altrove prima di fare il pieno.

Non tutti però la trovano comoda da usare. Secondo alcuni utenti l’interfaccia di Osservaprezzi Carburanti risulta poco immediata, perché le tariffe non compaiono subito accanto a ogni impianto e manca una vera classifica delle stazioni più economiche nelle vicinanze. Chi cerca una risposta rapida mentre è già in viaggio potrebbe quindi dover fare qualche passaggio in più del previsto.

Le alternative private e il caso di Prezzi Benzina

Proprio per colmare queste lacune sono nate diverse app private che si appoggiano al database del ministero. Trattandosi di dati pubblici, gli sviluppatori possono utilizzarli liberamente e mostrarli agli automobilisti con soluzioni grafiche e funzioni proprie. L’origine delle informazioni resta la stessa, ciò che cambia è il modo in cui vengono organizzate e presentate sullo schermo dello smartphone.

Tra queste proposte spicca Prezzi Benzina, probabilmente una delle applicazioni più complete del settore. Nella categoria dei servizi dedicati al confronto dei costi alla pompa figura inoltre tra le più scaricate, segno che ha saputo conquistare una fetta consistente di pubblico. La sua forza sta soprattutto nella possibilità di ordinare le stazioni per prezzo oppure per distanza, un’opzione che rende molto più veloce individuare il rifornimento più conveniente nei dintorni.

Un altro elemento che la distingue è l’integrazione delle segnalazioni degli utenti, che vanno ad affiancare le informazioni ufficiali. Si tratta di un valore aggiunto perché arricchisce il quadro con contributi diretti di chi frequenta quegli impianti. In alcune zone, tuttavia, proprio questo meccanismo può rendere certi dati meno uniformi rispetto a quelli provenienti esclusivamente dalla fonte ministeriale.

La scelta tra l’applicazione governativa e le soluzioni sviluppate da terzi dipende quindi dalle esigenze di ciascuno. Da una parte c’è Osservaprezzi Carburanti, con la garanzia dei dati istituzionali e il confronto con la media della regione. Dall’altra c’è Prezzi Benzina, che punta su ordinamento per costo o vicinanza e sul contributo della community per offrire una panoramica più pratica dei distributori presenti lungo il percorso.

Fonte: TecnoAndroid