Jessica Meir fotografa gli Stati Uniti di notte dalla ISS, è uno spettacolo

Vista dall’alto, la Terra di notte non ha nulla del buio profondo che molti si aspettano. Dalla Stazione Spaziale Internazionale il pianeta appare attraversato da una rete luminosa enorme, disegnata dalle città che restano accese quando il sole è tramontato da un pezzo. È una trama fatta di punti, filamenti e macchie di luce che racconta la presenza umana in modo quasi poetico e che, osservata da quella prospettiva, assume un aspetto davvero sorprendente.

Quando le condizioni dell’atmosfera e l’angolazione sono quelle giuste, la scena che si apre davanti agli occhi somiglia parecchio a un fotogramma uscito da un film di fantascienza. Il punto è che poterla osservare direttamente è un privilegio riservato a pochissime persone, cioè a chi si trova in orbita attorno al pianeta. Per tutti gli altri l’unico modo per godersi uno spettacolo del genere passa inevitabilmente dalle immagini che arrivano da lassù.

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Lo scatto di Jessica Meir dalla ISS

A bordo della ISS non mancano gli appassionati di fotografia, ed è proprio grazie a loro che certi panorami raggiungono anche chi resta con i piedi ben piantati a terra. Gli astronauti condividono i loro scatti e in questo modo trasformano un’esperienza esclusiva in qualcosa che un pubblico molto più ampio può ammirare. Senza questa abitudine una bellezza simile resterebbe confinata tra le pareti della stazione orbitante, visibile soltanto a una manciata di persone.

L’ultimo esempio porta la firma dell’astronauta Jessica Meir, che ha realizzato la foto l’8 settembre 2026 intorno alle 3:40 del mattino. In quel momento il laboratorio orbitante si trovava a circa 417 chilometri di quota e stava sorvolando il pianeta nel pieno della notte. Un orario in cui gran parte della popolazione dorme profondamente mentre le aree urbane, al contrario, continuano a brillare senza concedersi un attimo di pausa. Ed è proprio in queste ore che il contrasto tra le zone illuminate e quelle immerse nell’oscurità diventa più evidente e affascinante.

Gli Stati Uniti illuminati e il bagliore di New York

Sotto la stazione si distendono gli Stati Uniti avvolti dal buio, eppure tutt’altro che spenti. Il territorio appare punteggiato da migliaia di luci artificiali che delineano centri abitati grandi e piccoli, dando vita a una specie di mappa luminosa del paese. Osservando con attenzione si intuisce dove le persone si concentrano e dove invece l’oscurità prende il sopravvento, quasi come se il continente fosse stato disegnato a mano con dei puntini dorati sparsi qua e là.

La composizione dell’immagine non lascia molti dubbi su quale sia il vero protagonista della scena. Tra tutte le luci che emergono dal paesaggio notturno americano ce n’è una che attira l’attenzione più delle altre, sia per intensità sia per estensione, e che guida lo sguardo di chi osserva la foto verso un punto preciso della costa.

Al centro dell’inquadratura, infatti, l’obiettivo è rivolto verso New York City, una delle concentrazioni luminose più facili da riconoscere anche da centinaia di chilometri di distanza. La metropoli spicca in modo netto rispetto al resto del panorama e diventa il fulcro dell’intero scatto firmato da Jessica Meir dalla Stazione Spaziale Internazionale.

Fonte: TecnoAndroid