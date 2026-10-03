macOS blinda l’accesso al disco: nel mirino gli agenti IA

Apple ha deciso di mettere nuovi paletti attorno all’accesso completo al disco su macOS, uno dei permessi più delicati che un’applicazione possa ottenere su un Mac. L’annuncio è arrivato venerdì 2 ottobre e la casa di Cupertino non ha usato troppi giri di parole per spiegare il motivo: il pericolo principale, secondo l’azienda, sono gli agenti IA. In pratica Apple non vuole più software capaci di leggere qualsiasi cosa si trovi sul computer senza che l’utente venga avvisato in modo chiaro.

MacOs: perché l’accesso completo al disco è diventato un problema

Il nome stesso dell’autorizzazione rende bene l’idea. Concedere l’accesso completo al disco significa aprire a un programma le porte dell’intero contenuto del Mac, senza le normali barriere che il sistema operativo mette tra un’app e l’altra. È un permesso pensato per strumenti che ne hanno davvero bisogno, e proprio per questo va maneggiato con attenzione.

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Con l’arrivo degli agenti di intelligenza artificiale lo scenario cambia parecchio. Si tratta di programmi che non si limitano a rispondere a una domanda ma agiscono in autonomia, e per farlo hanno bisogno di raccogliere informazioni. Più dati hanno a disposizione, più diventano utili. Il rovescio della medaglia è evidente: un assistente con libertà totale sul disco può arrivare a leggere documenti, conversazioni e contenuti personali che l’utente non aveva alcuna intenzione di condividere.

È esattamente questo il punto su cui Apple ha deciso di intervenire con i nuovi controlli su macOS. Il problema non è tanto l’esistenza del permesso, quanto il fatto che un software possa sfruttarlo per curiosare ovunque senza che chi usa il computer se ne renda conto. L’azienda ha scelto di indicare apertamente gli agenti IA come il rischio numero uno, una presa di posizione piuttosto netta in un momento in cui questi strumenti stanno entrando nella vita quotidiana di molte persone.

Il caso Muse e il tempismo dell’annuncio

La mossa di Apple non arriva in un momento qualsiasi. Appena due settimane prima, un giornalista aveva accusato Muse, l’agente IA sviluppato da Meta, di aver letto i suoi messaggi privati. Un’accusa pesante, che ha toccato un nervo scoperto per chiunque utilizzi questi assistenti sul proprio computer: l’idea che un software possa spingersi a leggere conversazioni personali senza un consenso esplicito è proprio lo scenario che preoccupa di più.

La vicenda ha messo sotto i riflettori una questione rimasta finora sullo sfondo. Gli agenti di intelligenza artificiale promettono di semplificare il lavoro e di automatizzare compiti noiosi, ma per riuscirci chiedono spesso permessi molto ampi. E quando un permesso è così esteso, il confine tra ciò che serve davvero all’assistente e ciò che finisce per essere letto senza motivo diventa sottile.

Apple, dal canto suo, ha scelto di muoversi sul terreno che conosce meglio, cioè il controllo di ciò che accade all’interno del proprio sistema operativo. I nuovi controlli sull’accesso completo al disco puntano proprio a evitare che un’applicazione possa leggere tutto senza avvertire. Il collegamento tra le due notizie non è stato tracciato esplicitamente, ma l’annuncio di Cupertino è arrivato due settimane dopo le accuse rivolte a Muse, con gli agenti IA citati come principale minaccia per la riservatezza dei dati presenti sui Mac.

Fonte: TecnoAndroid