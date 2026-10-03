Apple home hub sarà ispirato all’iMac G4: schermo da 6 pollici

Nella smart home Apple ha provato più volte a ritagliarsi un ruolo da protagonista, ma i risultati non sono mai stati all’altezza delle aspettative. A Cupertino però non hanno alcuna intenzione di arrendersi e si preparano a tornare in campo con nuovi dispositivi dedicati alla domotica. Tra questi spicca un prodotto del tutto inedito, un hub smart pensato per diventare il centro di controllo della casa connessa. Le ultime indiscrezioni ne confermano il debutto ormai vicino e aggiungono diversi dettagli interessanti su come sarà fatto.

Il settore della casa intelligente rappresenta da tempo una sorta di tallone d’Achille per l’azienda di Cupertino, che in altri mercati ha saputo imporsi con decisione. Proprio per questo l’arrivo di un dispositivo nuovo di zecca assume un peso particolare. Non si tratta infatti di un semplice aggiornamento di qualcosa che già esiste ma di un tassello completamente diverso nella gamma della Mela, destinato a occupare uno spazio fisico preciso all’interno delle abitazioni, che sia su un mobile oppure appeso a una parete.

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Un design che guarda a un grande classico di Apple

La parte più curiosa riguarda l’estetica. Stando alle informazioni trapelate, l’home hub di Apple prenderà ispirazione dall’iMac G4, uno dei computer più riconoscibili nella storia dell’azienda. Il dispositivo dovrebbe arrivare in almeno due varianti, una da appoggiare sul tavolo e un’altra progettata per l’installazione a muro, così da adattarsi a esigenze e ambienti differenti.

Sarà soprattutto la versione da tavolo a ricordare da vicino quel celebre modello. La struttura prevede una base alla quale verrà collegato un display quadrato da circa 6 pollici, con uno spessore paragonabile a quello di iPhone, cornici nere e angoli arrotondati. A unire i due elementi ci penserà un braccio in metallo lucido che permetterà di regolare l’inclinazione dello schermo, esattamente come accadeva con il computer che ha fatto da modello. Un richiamo piuttosto evidente al passato, reinterpretato però in chiave moderna e in dimensioni decisamente più compatte.

Base rotonda, niente batteria e niente tasti

Scendendo nei dettagli, la base dovrebbe avere una forma rotonda e ospitare al suo interno altoparlanti e microfoni, componenti fondamentali per un prodotto che punta a dialogare con chi vive la casa. Per l’alimentazione è prevista una porta USB di tipo C, il che significa che il nuovo hub smart non avrà una batteria integrata e andrà quindi tenuto sempre collegato alla corrente.

Una scelta coerente con l’idea di un oggetto pensato per restare fisso in un punto preciso dell’abitazione. Mancheranno inoltre i pulsanti fisici, sia quello di accensione sia quelli per regolare il volume, una soluzione che punta tutto su un’estetica pulita e minimale. In passato si era parlato anche della possibilità di una base in qualche modo motorizzata, ma le indiscrezioni più recenti non tornano su questo aspetto e lasciano la questione in sospeso.

Fonte: TecnoAndroid